Frp-topp sjokkert: – Erna Solberg må bedømme om det er slike statssekretærer hun vil ha

– Erna Solberg må bedømme om det er slike statssekretærer hun vil ha i regjering. Hennes jobb nummer en er bidra til at folk skal klare seg og sikrer jobben sin gjennom de tiltakene regjeringen har innført, ikke bidra til å øke smitten slik at flere kan miste jobben. Departementet hvor hun jobber har ansvaret for arbeidsledigheten, men at noen i den politiske ledelsen setter helse og arbeidsplasser i fare er grovt. Det er sjokkerende og dårlig dømmekraft, sier Helgheim til TV 2.

Se Saida Begum og Erna Solberg sine svar lenger ned i saken

Han stiller nå er skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen:

– Hva synes arbeids- og sosialministeren om at hans egen statssekretær brøt smittevernreglene og at departementet dermed er med på å bryte regjeringens regler, utsette folk for smitterisiko og fare for nye inngripende tiltak? heter det i spørsmålet.

Trosset Solberg og Høie

Opptil 15.000 mennesker var samlet utenfor Stortinget fredag ettermiddag for å vise sin solidaritet med Black lives matter-bevegelsen.

En av dem som deltok var statssekretær i arbeids- og sosialdempartementet, Saida Begum (H). I motsetning til Erna Solberg, som på Twitter forsvarte at hun ikke deltok:

– Hvorfor etterlyser du meg? Synes du Norges statsminister skal gå i spissen for å bryte smittevernsreglene? Arrangørene inviterte 50, jeg forstår manges ønske om å delta, skulle gjerne deltatt. Likevel, tiden vi er i nå ikke en tid for å sette egne ønsker foran felles sikkerhet, skriver hun.

Begum trosset også helseministeren fra sitt eget parti, Bent Høie.

– Å møtes mange mennesker på et arrangement vil være i strid med de reglene som gjelder, advarte Høie i forkant.

Statssekretæren la ut dette på Facebook etter demonstrasjonen. På Facebook har hun også forsvart sin deltakelse.

Helgheim: Solberg må rydde opp

– Jeg synes dette er ganske alvorlig. Det er ekstra trist at medlemmer av regjeringen bryter sine egne regler, og spesielt i arbeids- og sosialdepartementet når tusenvis har mistet jobbet. Hun deltar i en demonstrasjon som bryter smittevernreglene på det groveste. Det er en sikkerhetsrisiko. Det øker risikoen for nye inngripende tiltak, og dermed også at folk på nytt mister jobben, sier Helgheim.

Han mener Solberg må rydde opp.

– At ikke statssekretæren hører på sin egen statsminister er et problem som Erna Solberg bør rydde opp i. Ekstra alvorlig når det var et massivt brudd. Det må få konsekvenser for statssekretæren som bryter reglene, man kan ikke bryte reglene uten konsekvenser. Hun er advart fra egne statsråder og statsministeren. Dette er sjokkerende.

– Vår fordømt plikt

Saida Begum forsvarer deltakelsen i demonstrasjonen.

– Jeg deltok i demonstrasjonen til støtte for George Floyd fordi det er vår fordømte plikt å si ifra når vi ser rasisme. Enten det rammer oss eller andre. Enten det er systematisk rasisme eller hverdagsrasisme. Enten det er i USA eller her i Norge. Mitt håp er at ingen skal trenge å være alene i møte med rasismen, skriver hun i en SMS til TV 2.

– Min erfaring er at altfor ofte lar man hverdagsrasisme passere med ukomfortabel stillhet hvor den som opplever hverdagsrasismen blir alene om å takle den. Slik bør det ikke være, og denne demonstrasjonen ga folk en god påminnelse om hva stillhet kan føre til.

– Smittevernreglene frarådet deltakelse, men forbød ikke. Nettopp fordi retten til å demonstrere står såpass sterkt i demokratiske land. Jeg deltok i demonstrasjonen fra sidelinjen, passet på å overholde smittevernreglene, og tok heller ikke kollektivtransport. I dagene fremover vil jeg selvfølgelig passe på å teste meg hvis jeg skulle få noen symptomer og fortsette å overholde smittevernsregler i det daglige slik jeg har gjort, skriver Begum.

Hun får støtte fra sjefen, statsminister Erna Solberg.

– Jeg skjønner at Saida har et sterkt engasjement for dette, som en av mange med minoritetsbakgrunn i Norge så har hun opplevd rasisme og diskriminering, umorsomme forsøk på morsomheter knyttet til bakgrunn. Så hennes engasjement har jeg respekt for, sier Solberg til TV 2.

– Så det bekymrer deg ikke at et medlem i regjeringsapparatet deltok i demonstrasjonen?

– Jeg har respekt for engasjementet til folk i denne saken. Og nå er det viktigst at man tenker over at de ikke utsetter noen for nærkontakt som er sårbare, og at man følger veldig nøye med på om det har vært i en smittesituasjon.

Nakstad: Uheldig

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, kalte det som skjedde for «uheldig og bekymringsfullt».

– Det at så mange mennesker brøt koronareglene i går er uheldig både fordi det kan bidra til økt smittespredning og fordi det gir et uheldig signal til alle dem som lojalt følger reglene og bidrar til at vi fortsatt har kontroll på smitten i Norge, sa han til TV 2 lørdag.

I etterkant har også justisminister Monica Mæland uttrykt bekymring for det som skjedde.

– Det er helt forståelig at folk søker seg ut i gatene for å demonstrere, protestere og vise følelsene sine, men jeg er veldig bekymret. Jeg er urolig for at man ikke holdt mer avstand og var færre samlet, sa hun til TV 2 lørdag.