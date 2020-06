Krever politivideo utlevert etter pågripelse

Lørdag skriver nyhetsbyrået Reuters at Allan Adam, som er en av lederne i urbefolkningen Athabasca Chipeywan First Nation i Canada, anklager det kanadiske politiet for å ha utøvd grov vold mot han under en pågripelse i mars i år.

Ifølge Adam ble han, kona og niesen hans, som satt i en bil, oppsøkt av det ridende politiet i Royal Canadian Mounted Police (RCMP) 10. mars, i etterkant av at de hadde besøkt et kasino i Alberta. Ifølge avisa The Globe and Mail hadde han nylig fått bilen tilbake, etter å ha vært beslaglagt i 60 dager, og han hadde ikke fått med seg at registreringsnummeret var nylig utdatert.

Han sier situasjonen eskalerte kraftig da han begynte å spørre politiet om hvorfor han ble stoppet. Allan oppgir at han forsøkte å kjøre fra stedet da han ikke fikk svar. Ifølge Reuters ble paret da beordret til å stanse, før kona ble dratt ut av bilen. Adam sier han da brøt inn, før han ble holdt fast og slått av politiet.

– Jeg falt ned på knærne, og sakte kjente jeg at jeg falt ut av bevissthet. Alt jeg husker er blod som renner ned fra munnen, uttalte han lørdag, ifølge CBC.

Han mener at om han ikke var en del av en minoritet, så hadde ikke situasjonen eskalert slik den gjorde.

– Vi er en minoritet, og ingen kjemper for oss, sier han.

Et bilde av Adam, som skal være tatt i etterkant av pågripelsen, viser han med flere skader i ansiktet.

– Rimelig

RCMP har konkludert med at betjentene ikke har gjort noe galt, og at maktbruken samsvarte med hva situasjonen krevde.

– Denne hendelsen ble filmet av politibilens kamerasystem, og det er blitt konkludert at deres handlinger var rimelige, har politiets talsperson Fraser Logan uttalt til The Globe and Mail tidligere.

Nå krever Adams advokat videoen utlevert, og sier samtidig at han krever at betjenten som skal ha slått han blir suspendert. Lørdag viste han frem to videoer av hendelsen som skal være filmet av vitner.

– Vi ønsker en skikkelig etterforskning av dette gjennomført av en uavhengig gruppe i politiet, ikke av RCMP, sier advokat Brian Beresh.

– Dette er en av de mest åpenbare eksemplene på unødvendig politibrutalitet, følger han opp.

Til CBC uttaler sjefen for sjefen for spesialenheten i Alberta, Susan Hughson, at de ikke har fått ordre om å etterforske saken, og forteller at at ikke alle klager oppfyller kravene som kreves for å starte en etterforskning.

– Dypt rystet

Canadas minister for offentlig sikkerhet, Bill Blair, uttaler at han er «dypt rystet» av et bilde som er tatt i etterkant av hendelsen, som viser en blodig og skadet Adam.

– Folk landet rundt har alvorlige spørsmål rundt denne hendelsen, og de fortjener skikkelige svar, sier han i en uttalelse.

Blair, som tidligere har ledet politiet i Toronto, erkjenner at rasisme ofte forekommer i situasjoner mellom landets urbefolkning og politiet. Nå krever flere av lederne blant urbefolkningen at det gjennomføres en uavhengig gransking av pågripelsen av Adam.

Adam, som er siktet for motsette seg arrest, samt for å utøve vold mot politiet, skal møte i retten 2. juli i år. Kona, som også ble pågrepet, ble ikke siktet.

Store demonstrasjoner i USA

I etterkant av at afroamerikanske George Floyd døde under en brutal pågripelse i Minneapolis i USA, har det vært store demonstrasjoner mot politivold verden over. Politibetjenten som satt med kneet mot nakken til Flyod i flere minutter er nå siktet for drap, mens tre andre er siktet for medvirkning.