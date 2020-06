Leipzig sår tvil om Werners Chelsea-avtale

– Timo Werner har ikke utløst utkjøpsklausulen i kontrakten sin, og vi er ikke blitt kontaktet om overgang av noen klubb, sa Mintzlaff etter 1-1-kampen mot Paderborn.

– Det er Timo som sitter i førersetet nå, ikke klubben, fortsatte Mintzlaff og sa at stjernespissen for noen uker siden informerte klubben om at han var interessert i et klubbskifte.

Medier i Tyskland og England har skrevet at Werner er enig med Chelsea om en overgang. Premier League-klubben skal være villig til å betale om lag 50 millioner pund (nær 600 millioner kroner) i overgangssum.

Mintzlaff sa at han er glad for at Werner forlenget kontrakten i fjor sommer. Ellers kunne han i sommer byttet klubb uten at Leipzig hadde fått penger for ham. Sportsdirektøren frykter ikke at Werner forsvinner før sesongen er over.

– Jeg er sikker på at vi finner en løsning med hans neste klubb som gjør at han kan spille sesongen ferdig for oss, sa han.

