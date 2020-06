Minnestund i Floyds hjemby – demonstranter strømmer til Washington

Hundrevis møtte lørdag opp til kirken der det ble holdt minnestund for Floyd i den lille byen i Raeford i delstaten North Carolina.

Den svarte amerikaneren døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis for tolv dager siden.

Samtidig forbereder Washington på det som antas å bli den største demonstrasjonen hittil i USAs hovedstad mot politivold og rasisme i kjølvannet av drapet på Floyd.

Protester i gang

Militære kjøretøy og sikkerhetsstyrker sperret av store deler av sentrum for trafikk i forkant av protestmarsjen, som ventes å ha opptil 200.000 deltakere.

Lørdag ettermiddag hadde en stor gruppe alt samlet seg i Pennsylvania Avenue. Samme dag var det også nye demonstrasjoner over hele USA, samt i storbyer som London, Paris, Berlin og Sydney.

Det har vært daglige og stort sett fredelige demonstrasjoner i Washington den siste uka. Folk har marsjert fram og tilbake mellom Det hvite hus, Capitol og Lincoln Memorial. Presidentboligen har fått nye gjerder og ekstra sikkerhetstiltak er satt i verk.

Black Lives Matter Plaza

Hovedstadens ordfører har døpt området foran Det hvite hus om til Black Lives Matter Plaza. Navnet på den antirasistiske protestbevegelsen ble fredag malt på bakken, i enorme lysegule bokstaver over to kvartaler i gata som fører fram til presidentboligen.

Mandag fikk Donald Trump føderale styrker til å fjerne demonstranter herfra ved bruk av blant annet tåregass, slik at han selv kunne gå gjennom en park til en kirke for å holde opp en bibel mens han lot seg fotografere.

– Kunne vært meg

I Raeford, der Floyd ble født for 46 år siden, fikk de sørgende komme inn for å se kisten før det skulle holdes minnestund senere lørdag.

– Det kunne vært meg. Det kunne vært min bror, min far, hvem som helst av mine svarte venner, sier en av dem, Erik Carlos.

Politimannen som presset kneet mot Floyds nakke i flere minutter under pågripelsen, er siktet for drap, og tre andre er siktet for medvirkning.

