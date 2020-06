Kyrgios om gangen han slo Nadal: – Jeg var bakfull

Den australske tennis-spilleren Nick Kyrgios er kjent for å skape overskrifter i tennis-verden.

Nå forteller 25-åringen om den gangen han slo Rafael Nadal i kvartfinalen i Cincinatti Open i 2017.

Australieren sier nemlig at han var ekstremt bakfull etter hard festing kvelden før.

Kyrgios kom seg til semifinalen etter å ha vunnet med sifrene 6-2, 7-5 i en kamp som varte om lag en time og 20 minutter, men sier at han sleit med å bevege seg grunnet bakrus.

– Jeg kunne egentlig ikke bevege meg fordi jeg var så bakfull, så jeg satset på å serve bra og spille aggressivt, sier Kyrgios.

Hard festing kvelden før

Australieren sier i en podkast sammen med sin venn og komiker Elliot Loney at de to var ute og festet hardt – 24 timer før møtet med den daværende verdenseneren.

– Jeg har alltid levd etter én ting. Hvis jeg er villig til å feste og ta en natt ute med guttene, og jeg er i turneringsmodus, skal jeg ut. Men jeg må gjøre noe dagen etter, enten det er full trening eller en halvtimes treningsøkt, sier Kyrgios på Loney's podkast. Det melder Daily Mail.

– Og kampen mot Nadal var ikke annerledes.

Til tross for at han var bakfull vartet 25-åringen blant annet opp med triksskudd mellom beina på vei mot en 4-0-ledelse.

– Jeg gir dem ikke respekt bare på grunn av hvem de er

Ikke lenge etter den tøffe byturen fikk Kyrgios vite at han skulle møte Nadal i kvartfinalen.

– Ingenting har endret seg. Jeg gir dem ikke respekt bare på grunn av hvem de er og hva de har oppnådd. Jeg skal bare ut og spille bra, sier 25-åringen.

Selv innrømmer han at den type livsstil og suksess ikke passer bra sammen.

– Jeg tror ikke man kan gjøre det konsekvent, men jeg har noen ganger i karrieren klart å mestre det. Jeg vet at det ikke mulig om man ønsker å være i verdenstoppen, for jeg har merket det litt med tanke på min fysiske helse og det å levere konsekvent over lengre tid, uttaler Kyrgios.

– Men det er mitt valg.