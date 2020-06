Brøt sammen: – Føler meg usynlig

Little Mix-stjernen Leigh-Anne Pinncok tar til tårene i en fersk Instagram-video der hun åpenhjertig deler sine opplevelser rundt rasisme.

Fredag kveld delte Little Mix-stjernen Leigh-Anne Pinnock (28) en emosjonell video på sin Instagram.

Åpenhjertig delte hun sine egne erfaringer om rasisme, og snakket om opplevelsene sine, samt hennes kamp mot angst. Dette skjer i forbindelse med opprørene som sprer seg over hele verden, etter George Floyds kontroversielle dødsfall i Minneapolis, i USA. En politibetjent holdt Floyd i bakken ved å sette kneet hans mot Floyds nakke. Etter nær ni minutter var Floyd død.

Det er dette dødsfallet, og demonstrasjonene verden over som gjør at Leigh-Anne Pinnock nå snakker ut om sine egne opplevelser.

– Jeg følte det var på tide å være helt åpen og ærlig overfor alle, for endelig er verden våken og folk vil lytte, hjelpe og forstå, sier hun.

Pinnock er tydelig på at hun ikke deler videoen for sympati, men fordi hun mener nok er nok, og håper hun kan bidra til at flere forstår rasismen som skjer.

Se videoen lenger ned i saken.

Følt seg usynlig

Pinnock er en av fire medlemmer i den britiske popgruppen Little Mix, sammen med Jesy Nelson, Perrie Edwards og Jade Thirlwall.

I videoen åpner hun opp om at hun har følt seg usynlig til tider i gruppen.

– Det føles stadig som jeg må jobbe ti ganger hardere og lengre for å få saken min tatt opp i gruppen, og at talentet mitt ikke er nok. Da føler jeg meg usynlig i gruppen, sier hun.

Hun forteller at hun blir engstelig over å blant annet treffe fans og å være med på signeringer.

– Det er fordi jeg føler meg som den minst favoriserte.

Pinnock innrømmer at hun følte seg ensom da bandet turnerte, særlig i «hvite» land.

– Jeg sang til fans som ikke så meg, hørte meg eller heiet på meg.

Fikk en oppvåkning

Likevel påpeker hun at opplevelsene hennes hadde vært vanskeligere å håndtere, dersom hun hadde vært mørkere i huden.

Hun oppfordrer derfor alle til å stå opp mot rasisme og fortsette bevegelsen.

I videoen nevner hun regissøren Frank Gatson som hun jobbet med for ni år siden, da bandet spilte inn en av hitene deres, Wings.

– For ni år siden, etter jeg begynte i Little Mix, hadde jeg den største oppvåkning i livet mitt. Regissøren sa til meg: «Du er den svarte jenta, du må jobbe ti ganger hardere.» Aldri i mitt liv hadde noen fortalt meg at jeg ville trenge å jobbe hardere på grunn av rasen min, sier hun.

Får støtte

Pinnock har mottatt støtte fra flere artister i musikkbransjen, blant annet Fifth Harmony-medlem Normain.

– Jeg er DEG og du er MEG. Jeg ser deg søster, skriver hun.

I tillegg har bandmedlemmene Jesy Nelson og Jade Thirwall uttrykket sin støtte til Leigh-Anne på Instagram.

Selv om Pinnock har snakket offentlig tidligere om temaet, vil hun fortsette å gjøre det, i håp en bedre fremtid.

– Du lærer raskt at du ikke kan være for høylytt eller har for mange meninger. Da blir du stemplet som en diva eller aggressiv. Vi er ikke lenger i en posisjon hvor vi trenger å være stille om dette temaet. La oss fortsette å snakke om rasisme og holde denne bevegelsen i gang.