Stjernespiller kaster opp etter hver turnering

Nicolai Reedtz, bedre kjent som dev1ce, har de siste årene gjort seg bemerket som en av verdens beste utøvere innen dataspillet Counter-Strike: Global Offensive. Den 24 år gamle dansken er tilknyttet e-sportlaget Astralis. Til danske TV 2 forteller han og andre spillere at de opplever et enormt press.

– Jeg rammes stadig vekk av stressymptomer. Hver eneste gang vi er ferdig med en turnering, har jeg halvannen dag hvor jeg ligger og kaster opp, fordi adrenalinet forlater kroppen, sier han.

Reedtz var med på å starte Astralis, som i dag består av syv andre danske spillere, i tillegg til Reedtz. Han er ikke den eneste spilleren på laget, eller i miljøet, som har kjent på de nevnte symptomene.

I løpet av de siste månedene er to andre fra Astralis sykemeldt, ifølge danske TV 2. Peter Rasmussen, som også er en del av det danske laget, legger deler av skylden på de som arrangerer turneringer.

– Det er turneringer til høyre og venstre, og det er et problem. Arrangørene slenger bare inn turneringer og håper på at det skal gå opp, sier Rasmussen.

Den internasjonale spillerforeningen for e-sportutøvere, CSPPA, krever en kulturendring.

– Som spillerforening må vi påta oss en del av ansvaret, det samme gjelder lagene. Når man ikke får sove og pulsen hamrer før du skal trene, da er det noe galt. De symptomene skal man lytte til ved å sykemelde seg, slik at man kan få den nødvendige behandlingen og komme tilbake igjen, sier Mads Øland, leder i spillerforeningen.

Egen idrettspsykolog

For å hjelpe utøverne med å takle presset, har Astralis en egen idrettpsykolog, Lars Robl, tilknyttet laget. Han mener at det er flere ting som skiller e-sport fra annen type sport.

– Spillerne i e-sport er mye mer utsatt. Konkurransene kommer mye hyppigere enn andre steder, dersom man ikke sier nei. De skal være på hele tiden, sånn er kulturen, sier Robl.

– De har også en mye tettere tilknytning til fansen, enn i fotball og håndball. Dette er et enormt press, som må tas i betraktning.

I 2017 måtte Reedtz sykemeldes i to måneder. Nå har han lært seg å leve med stressymptomene.

– Jeg er ikke bekymret for at jeg kommer til å bli like syk som jeg var i 2017. Jeg forstår nå hvorfor det skjer, når det skjer og hvordan jeg skal håndtere det. Også hvordan jeg skal balansere det og når jeg trenger noen dager fri, sier han til danske TV 2.

Inkludert på eksklusiv liste

Ifølge nettstedet E-sport Earnings, har Reedtz tjent i overkant av 1,7 millioner dollar, mer enn 16 millioner norske kroner, på turneringer i Counter Strike. I år kom Reedtz med på Forbes Magazines prestisjetunge liste 30 under 30 i Europa, innenfor sport og spill.

Det betyr at det anerkjente forretnings- og finanstidsskriftet anser han som en av de mest innflytelsesrike og viktige unge idrett- og sportsstjernene i Europa. Andre navn på listen er Premier League-spillerne Hector Bellerin og Tyrone Mings, samt de norske stjernene Ada Hegeberg, Jakob Ingebrigtsen og Magnus Carlsen.