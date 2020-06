Dortmund uten Haaland gjorde jobben mot Hertha

Borussia Dortmund - Hertha Berlin (0-0) 1-0

Emre Can sørget for Dortmund-jubel i møte med Hertha Berlin. Tyskeren fikk ballen i beina på utsiden av gjestenes sekstenmeter før han plasserte ballen elegant nede i lengste hjørnet for Rune Almenning Jarstein.

– De er så ekstremt komfortable i trange rom. De holder ballen i lang tid under sterkt press rundt Herthas sekstenmeter. Elegant gjort av Julian Brandt før han legger ballen til rette for Emre Can. Jarstein er nær ballen, men det er definitivt ingen tabbe, sier Viasats fotballekspert Lars Tjærnås.

Det var knyttet stor spenning til hvorvidt Erling Braut Haaland kom til å starte oppgjøret mot Hertha. Men jærbuens skade etter kampen mot Bayern München, hvor 19-åringen fikk en vridning i kneet, gjorde at kraftspissen ikke var med i lørdagens kamptropp.

Ikke mye å skrive hjem om de første 45 minuttene. Begge lagene trillet mye ball uten å komme til noen særlig store sjanser.

Kampens største mulighet kom etter 20 minutter. Etter et innlegg fra Raphael Guerreiro fikk Thorgan Hazard ballen i beina. Men fra fem meter klinket belgieren ballen til side for mål.

Fem minutter ut i andre omgang fikk Dortmunds juvel, Jadon Sancho, en gedigen mulighet til å sende vertene i ledelsen. Men upresset fra fem meter satt 20-åringen ballen til side for mål.

Både Per Ciljan Skjelbred og Rune Almenning Jarstein startet for Hertha.

Herthas neste kamp er lørdag 13. juni mot Eintracht Frankfurt, mens Borussia Dortmund møter Fortuna Düsseldorf samme dag.