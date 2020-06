Odd kan ha funnet foten til Maja Herner (25): – Et uvanlig sted å gå

Funnet gjorde Staurset fredag, da han og hunden Shira var på fjelltur.

Staurset er leder for Sunnmøre alpine redningsgruppe og dermed godt kjent i området der funnet ble gjort.

– Det er en fin vårtur, men et uvanlig sted å gå egentlig. Jeg har gått en del sånne turer med tanke på å gjøre et funn, men jeg har jo ikke regnet det som realistisk, sier han til TV 2 lørdag.

Maja Herner flyttet til Ørsta bare en drøy uke før hun ble borte. Hun ble sist sett i den lokale Kiwi-butikken i Ørsta på Sunnmøre 21. november i 2018 og hadde planlagt en tur i fjellområdet overfor Ørsta, hvor blant annet det bratte fjellet Saudehornet ligger. Siden har hun vært savnet.

Omfattende leteaksjoner

Det har blitt utført flere omfattende leteaksjoner uten at Herner har blitt funnet. Fredag kveld opplyste imidlertid politiet at de har gjort funn i samme område som hun forsvant.

Staurset, som først lot seg intervjue av Møre-Nytt, forteller at det var hunden hans som først så skoen.

– Da vi var 200 meter fra toppen, så så vi denne skoen. Vi gikk bort og gjorde funn av denne foten. Jeg tok et bilde og tok med meg funnet for å levere det til politiet da jeg kom ned, sier han.

– Hvor sikker var du på at dette var et sentralt funn?

– Det går jo an å miste en sko på andre måter enn en ulykke, men når man finner en sokk og en ankel, er det litt mer interessant, sier han.

Sendes til DNA-analyse

Staurset beskriver funnstedet som «et bratt og ulendt område uten sti, der det ikke er vanlig å gå». Han håper saken nå vil kunne bli oppklart.

– Det er viktig å få oppklart denne saken. Det er litt spesielt at noen forsvinner i Ørsta på denne måten, så hvis dette nå fører til at vi finner henne, er det bra for både familien og bygda, sier han.

GJORDE FUNN: Hunden Shira oppdaget levningene først. Foto: Privat

Selv om skoen er av samme type som Herner hadde på seg, er ikke politiet sikre på at det er hennes levninger som er funnet. Innsatsleder Tore Bjørdal i politiet sier til TV 2 at levningene vil bli sendt til DNA-analyse mandag.

Omfattende søk i området har lørdag ikke gitt resultater.

– Vi må avvente snøsituasjonen før vi gjør videre søk, sier Bjørdal.