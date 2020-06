Pågående politiaksjon – person i bolig har løsnet skudd

– Personen er, slik vi vurderer det, ikke til fare for andre, sier operasjonsleder Øystein Bakken i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Han opplyser at politiet ønsker å innlede dialog med personen i boligen.

Klokken 17.20 skriver politiet på Twitter at det «for en tid tilbake» ble løsnet et skudd fra boligen. Bilder viser at det er en rekke bevæpnede politipatruljer og ambulanse på stedet.

Et vitne sier til lokalavisen Glåmdalen at politifolk har blitt observert løpende over et jorde, og at en bil som skal tilhøre beredskapstroppen er på stedet.

Klokken 17.45 er veien på stedet fremdeles stengt.

Politiet opplyser at saken trolig er helserelatert.

Saken oppdateres!