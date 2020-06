Hertugpar avslører hemmelig jobb

I en video avslører hertugparet av Cambridge at de har hatt en hemmelig jobb på si, under koronapandemien.

Fra hertugparets hjem i Amner Hall avslørte prins William og hertuginne Kate at de har gjort noe helt annet enn å utføre sine vanlige, kongelige plikter i løpet av koronakrisen.

– Jeg vil dele en liten hemmelighet med dere. Jeg har faktisk jobbet som frivillig, fortalte prinsen.

Han har nemlig besvart samtaler på krisehjelptelefonen, Shout, som er en døgnbemannet hjelpelinje. Den ble utviklet i 2009 av The Royal Foundation for å videreføre prins William og hans bror prins Harry veldedig ambisjoner.

I tillegg har paret ringt folk som er sårbare under koronapandemien.

Som en del av den frivillige hjelpeorganisasjonen Royal Voluntary Service har hertuginnen deltatt i samtaler med sårbare, og de som har valgt å isolere seg som følge av pandemien.

Ga støtte

Paret markerte Volunteers Week, en uke hvor befolkningen hyller frivilligheten, ved å snakke med to frivillige organisasjoner fra ulike deler av landet. I en video takket paret de frivillige for støtten de gir til sine lokalsamfunn.

Paret var med på å lansere kriselinjen i i mai i fjor, og investerte tre millioner pund i tjenesten gjennom deres Royal Foundation.

– Det er den nasjonale frivillighetsuken, og jeg vil sende en stor takk fra oss begge, sa William.

– Takk for den dugnaden dere gjør, takk for all tid og krefter dere legger i arbeidet.

Prinsen sa det hadde vært veldig givende, og peker på viktigheten av det frivillige arbeidet.

– En av tingene som ville vært utrolig er om alle i lokalsamfunnene deres kunne fortsette å feire frivilligheten på en måte som den har vært under pandemien. Alle har noe å gi tilbake, sa hertuginnen.

Spøkefull

I videoen spøkte prinsen om hamstring under koronapandemien.

– Kan noen av dere forklare meg hvorfor vi alle kjøpte dopapir?

I tillegg innrømte paret at hjemmeskole har hatt sine utfordringer under koronapandemien.

– Jeg sliter med 2. klasse matematikk. Til tider har det vist seg å være skremmende, innrømte prinsen.

Paret har ikke opplyst om de har sendt barna sine tilbake til skolen enda.

Var bekymret for overbelastning

Ifølge The Daily Mail har det blitt utvekslet mer enn 300.000 tekstsamtaler mellom frivillige og mennesker som trenger mental helsehjelp. Over 65 prosent av disse er under 25 år.

Ifølge avisen har Kensington Palace vært vag i uttalelsene sine om William hadde meldt seg som frivillig eller ikke. De skal ha vært bekymret for at hjelpetelefonen kunne bli overbelastet av folk som håpte på å diskutere problemene sine med den fremtidige kongen.

Nå er derimot Shout rustet til å håndtere en eventuell økning i etterspørselen av tjenesten, og blant 2.000 krisefrivillige er prinsen en av dem som har blitt opplært til å støtte hvem som helst, uansett krise.