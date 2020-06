Skal produsere 300 millioner doser vaksine mot covid-19

De første testene av korona-vaksinen på mennesker viser svært oppløftende resultat, ifølge den globale vaksinealliansen Cepi, som har hovedkontor i Oslo.

– Det er flere av prosjektene som har vist immunitet i laboratorier før de har blitt testet på mennesker. De som har fått vaksinen har også utviklet immunitet, så det er lovende, sier visedirektør Frederik Kristenen i Cepi til TV 2.

Testingen av den mye omtalte Oxford-vaksinen i England skal nå utvides fra et begrenset antall til 10.000 mennesker, opplyser han.

– Første fase på friske frivillige er ferdig, og vi starter i disse dager opp med det vi kaller fase to og tre, med studier på 10.000 frivillige i England, forteller han.

Dette er den vaksinen som har kommet lengst i utprøving av de ni vaksinekandidatene som utvikles ved ulike universiteter og forskningsinstitusjoner rundt om i verden, som Cepi støtter.

Starter produksjon

Nå har en annen svært viktig brikke falt på plass, nemlig avtaler for produksjon av vaksinen i stor skala.

Fredag inngikk Cepi en avtale med selskapet AstraZeneca om å investere 388 millioner dollar, altså opp mot 4 milliarder kroner, for å få laget Oxford-vaksinen.

– Vi går inn og finansierer oppstilling til produksjon av inntil 300 millioner doser, slik at denne vaksinen kan bli tilgjengelig fra starten av neste år, og i stor skala i slutten av neste år, sier Kristensen.

Han tar forbehold om at alt går etter planen.

– Hvor sikre er man nå på at man vil få fram en vaksine som virker mot covid-19?

– Det er over 120 seriøse prosjekter på gang i verden, så sannsynligheten for at man får en håndfull tilslutt er veldig stor. Sikker kan man ikke være, men det er veldig stor sannsynlighet for at vi har vaksiner i løpet av 2021, sier han.

Holder med to doser

Ifølge Cepi rekker de 300 millioner dosene til 150 millioner mennesker, fordi du trenger to doser for å bli immun.

– Så du må ikke ta vaksine hvert år, som med influensa?

– Inluensa er et virus som forandrer seg hele tiden, så derfor trenger man nye vaksiner hvert år. Koronaviruset som forårsaker Covid-19 er mye mer stabilt, og det er ingen tegn til at det forandrer seg på de områdene som er viktig for immuniteten.

– Så i beste fall gjelder vaksinen i årevis?

– Ja, det er det absolutt et håp og et bestefalls-scenario.

Til fattige land først

Cepi er en global koalisjonen for utvikling av vaksiner raskt til land med lav inntekt. Norge støtter Cepi med 3 milliarder kroner, og flere andre land bidrar også.

Oxford-vaksinen går til en ny global innkjøpsordning kalt Gavi, som kjøper opp vaksiner på vegne av fattige land.

– Akkurat de 300 millioner dosene her er øremerket lav og middelinntektsland, og så er det håp om at denne mekanismen utvides med andre land, slik at det blir en mekanisme som fordeler vaksiner globalt, til både høy og lavinntektsland.

I første omgang er det helsearbeidere og de som har høy risiko for å bli smittet som blir tilbudt vaksine.

Mulig for Norge å få vaksinen

Cepi har også inngått en avtale med selskapet CSL om produksjon av en vaksine som utvikles ved Queensland universitet i Australia.

– De begynner med forsøk på friske frivillige i juli, og så er avtalen at de skal produsere opp til 100 millioner doser i løpet av neste år.

– Har prosjektene noen betydning for om vi i Norge får vaksinen?

– Ja, det kan det absolutt ha. Sånn som med Astra Zeneca nå, er vi i gang med å få på plass produksjonskapasitet. Pengene vi har investert nå går til lav- og mellominntektsland, men det er mulig for høyinntektsland som Norge å henge seg på dette.

– Blir det en kamp mellom alle land for å få vaksinen?

– Det har utviklet seg en viss kamp, men vi har håp om at alle slutter opp om den globale innkjøpsordningen, slik at man unngår konkurranse på kjøpersiden.

Dersom enkelte land velger å satse på en enkelt vaksine, vet man ikke om den faktisk lykkes eller ikke, sier han.

Verdens helseorganisasjon fordeler vaksinen

Det er Verdens helseorganisasjon som skal fordele vaksinen i den globale mekanismen.

– De setter opp noen kriterier for hvordan man skal kunne fordele vaksinene, basert blant annet på befolkningsstørrelse. Så blir det det enkelte lands ansvar å fordele de vaksinene man får til landet.

– Blir et marked der land kan gå inn og kjøpe direkte fra produsenter?

Det er en mulighet, men et dårligere alternativ, for da tar man veldig stor risiko på noe man ikke vet vil virker. Det er bedre at man går sammen om dette. Men etter at pandemien er over, men viruset fortsatt trolig er i sirkulasjon, så vil man antagelig gå over til et mer tradisjonelt kommersielt marked, men det er kanskje om tre år, sier Kristensen.