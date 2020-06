Nettsted kårer Reiten til årets spiller

Chelsea-spiller Guro Reiten er kåret til årets spiller i WSL i en kåring gjort av det engelske nettstedet Goal.

Chelsea lå på andreplass da ligaen ble satt på pause, ett poeng bak Manchester City, men hadde én kamp mindre spilt. London-klubben ble likevel tildelt tittelen i WSL fordi avgjørelsen er tatt basert på poengsnitt per kamp.

25-åringen var en av dem med flest målgivende pasninger i ligaen, med åtte på 15 kamper, mens hun også scoret fem ganger – kun slått av lagkamerat Bethany England.

Det var i tillegg ingen som skapte flere sjanser i ligaen denne sesongen enn 25-åringen.

– Jeg trenger vanligvis tid til å finne min plass, nye lagkamerater, en ny stil og sånt, men det har gått veldig bra. Jeg føler at jeg har levert og hjulpet laget mitt så godt jeg kunne, sa Reiten tidligere denne måneden.

Nettstedet kaller Reitens sesong for bemerkelsesverdig og sier at noe av det som har gjort henne til årets spiller er hvor raskt hun har utviklet en forståelse hos lagkameratene. Gjennombruddspasninger og perfekte innlegg ble alle utført som om hun hadde spilt med dette laget i mange år.

– Jeg har ikke hatt mye tid, men hvis vi gir det litt tid, tror jeg at jeg kommer til å forbedre meg som spiller i Chelsea, sa hun etter at hun debuterte i september, i en 1-0-seier over Tottenham på Stamford Bridge.