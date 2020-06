– Dette er Solskjærs største utfordring nå

– Det smilet når du gjør det du elsker igjen, var teksten Manchester United-stjernen Paul Pogba la ved i sitt siste innlegg på Instragram.

En smilende Paul Pogba på Manchester Uniteds treningsfelt.

Nå har TV 2s fotballekspert endret mening om franskmannens fremtid.

– Før korona var jeg sikker på at ham kom til å dra, men nå tror jeg ikke det. Det virker mer harmonisk i Manchester United akkurat nå. Han synes nok det er deilig å komme tilbake, se kjente fjes og drive med det han liker best, sier Simen Stamsø-Møller og legger til:

– Slik situasjonen er i United og de andre klubbene nå, så tror jeg ikke de er noen som er villig til å bruke gedigne summer på en som har variert såpass mye fra å være en spiller i verdensklasse, til ikke å være det, sier TV 2-eksperten om spilleren som har vært sterkt koblet til Real Madrid og Juventus det siste året.

Manchester United er én av klubbene som står klar med en skadefri tropp når Premier League er i gang igjen 17. juni.

– Paul (Pogba) og Marcus (Rashford) er tilbake, Eric (Bailly) har vært ute lenge og Scott (McTominay) var ute en stund. Vi ønsker å få hele laget til fungere igjen, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær i et intervju med klubben.

– Solskjærs største utfordring

Med Rashford og Pogba tilbake har Solskjær en sterk offensiv rekke, sammen med Bruno Fernandes og Anthony Martial, tilgjengelig.

– Det er en veldig stor forskjell for de å få tilbake de spillerne. Det er en kvalitetsforskjell på Rashford og Pogba som går langt utpå de fleste lagkameratene. Solskjærs største utfordring nå er å få de til å få det beste ut av hverandre og fungere som et lag, mener TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Paul Pogba har mistet store deler av sesongen til skader, flere er spente på hvordan franskmannen og Bruno Fernandes vil passe sammen på midtbanen.

– Det tror jeg kommer til å gå helt fint. Det kan være vrient å vite hvor de passer best når de aldri har spilt sammen, men jeg tror ikke det har så mye å si hvilke posisjoner de blir satt i. Det kommer til å få stor frihet i det offensive spillet. Det er bare for dem å finne tonen, for de trenger virkelig det beste av begge to for å nå opp til toppen, sier Stamsø-Møller.

Sammenlignes med Cantona

Manchester United-legende Ryan Giggs tror også den kreative duoen vil passer godt sammen.

– Gode spillere bør fungere sammen, men vi må vente å se. Begge har mye kvalitet, men nå handler det om de kan utfylle hverandre. Det er vanskelig å si før man har sett dem sammen, sier mannen med over 900 kamper for de røde djevlene, til Sky Sports.

Wales-manageren er svært imponert over portugiserens inntog i Premier League, og sammenligner ham med selveste Eric Cantona.

– Oles signeringer har vært bra, ikke bare som spillere, men også som mennesker. Fernandes har virkelig gitt alle et løft. Det er tidlig å snakke om spillere som har kommet inn og gjort et stort inntrykk, som Cantona, men han har virkelig hatt en bra start, sier Giggs, og mener Solskjær har truffet blink med den tidligere Sporting-playmakeren:

– Han har gjort spillerne rundt ham bedre og gått rett inn i laget. Det er alltid det man drømmer om når man signerer noen. I tillegg virker han som en bra person, som ønsker å spille for klubben.

Første gang man har sjansen til å se Paul Pogba og Bruno Fernandes i aksjon sammen er fredag 19. juni. Da tar Tottenham imot Manchester United på Tottenham Hotspur Stadium.