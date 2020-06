Skålevik tilbake til Start

Start er enige med Sarpsborg 08 om en låneavtale ut 2020-sesongen for 27-åringen. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Dermed returnerer Skålevik til Kristiansand to og et halvt år etter at han forlot klubben sist.

- Vi er veldig glade for å ha fått Steffen inn nå. Han er en spiller som passer godt inn i vår spillestil og en type vi kjenner godt. Vi er trygge på at han vil skli rett inn i spillergruppa og kunne bidra fra første stund, sier Start-trener Joey Hardarson.

Skålevik sier på Start sine hjemmesider at han bare har gode minner fra tiden i klubben, og håper å oppleve noe av det samme nå.

- Det var utrolig gøy, med en fin gruppe og masse positivitet i klubben. Alt klaffet, og jeg scoret på de fleste sjansene mine, så vi får prøve på noe av det samme nå, sier han.

- Jeg føler meg litt som hjemme her, og jeg ble skikkelig glad da jeg kjørte nedover til Sørlandet i går. Jeg er veldig glad for å være på plass her, sier Skålevik.

Ramsland rekker ikke seriestarten

Martin Ramsland har slitt med en lyskeskade i lengre tid. Nå har han gjennomført en operasjon og dermed går han glipp første del av sesongen.

Det skriver Start på sine hjemmesider.

Ramsland har ikke vært å se på banen for Start på et halvt år. Sist gang han ikledde seg Start-drakta var i den andre kvalikkampen mot Lillestrøm om å rykke opp til Eliteserien.

Da scoret Ramsland tre mål på seks minutter og ble den store helten. Start tapte 3-4 på Åråsen, men rykket opp på bortemålsregelen med 5-5 sammenlagt.

Nå antar Ramsland at han blir å se igjen på banen i midten av juli.

– Det er veldig kjipt å gå glipp av seriestarten, men det viktigste for meg er at jeg blir 100 prosent frisk. Vi har prøvd mye forskjellig nå for å få bukt med problemet, men det viste seg at det var nødvendig med en operasjon. Da er det godt å få det gjort og fokusere på å komme seg tilbake så fort som mulig, sier Ramsland.

TV 2 Sporten/ ©NTB