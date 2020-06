Dedikerer sesong til George Floyd og koronapandemien

I podcasten til The Hollywood Reporter åpner produsent Warren Leight om hvordan de planlegger å takle dagenes tilstander i neste sesong av den amerikanske TV-serien Law & Order: Special Victims Unit.

Dødsfallet til George Floyd og den landsomfattende protesten som svarer på politiets brutalitet vil være et tema.

– George Floyds drap må komme opp, og det vil det.

I tillegg vil serien også sette fokus på virkningene av koronapandemien.

Prøvd hardt det siste året

I podcasten sier Leight at han ikke kan lage hver episode om en dårlig politimann, men at de må prøve å skildre hvordan rettferdighet skal håndteres for ofre og for gjerningsmennene.

Forrige uke døde George Floyd etter han ble lagt i bakken med et kne i nakken, i forbindelse med en pågripelse. Betjentene som var involvert i pågripelsen er nå siktet i saken. En av dem er siktet for forsettelig drap, og de tre gjenværende betjentene er siktet for medvirkning til drap.

I en obduksjonsrapport kommer det frem at Floyd ikke døde av kvelning alene. I følge rapporten skal Floyd også ha hatt underliggende hjerteproblemer og vært påvirket av rusmidler.

Den sannsynlige årsaken til at Floyd døde mener de derfor er en kombinasjon av disse tre faktorene. Dette avviser imidlertid hans pårørende.

I podcasten forklarer Leight at de gjør endringer blant forfatterne, ved å hente inn nye forfattere. Dette er et tiltak for å representere flere og ulike stemmer.

Lieght sier serien det siste året har prøvd hardt å vise hvordan klasse og rase påvirker resultatene av rettferdighet i samfunnet.

– Jeg begynner å mistenke at «hardt» ikke har vært nok.

– Ubehagelig å se glorifisering

EAST HAMPTON, NY - OCTOBER 08: Producer Mariska Hargitay attends the red carpet for "I Am Evidence" during Hamptons International Film Festival 2017 - Day Four on October 8, 2017 in East Hampton, New York.

I serien spiller Mariska Hargitay en av hovedrollene, som Olivia Benson. Lieght forklarer at selv om karakteren Olivia gjør feil, er hun likevel empatisk.

– Det tror jeg skiller politiet på TV-showet fra mye av det vi ser i disse dager på livestrømmene våre. Jeg synes det er ubehagelig å se show som glorifiserer bruken av vold i avhør eller bruk av trussel, sa han.

I tillegg til å tematisere Floyds dødsfall, vil den kommende sesongen utforske virkningene av koronapandemien.

– Vi kommer til å gjenspeile New York i pandemien. Hva skjer med noen som blir overfalt seksuelt i høyden av utbruddet?, spør han.