Solskjær roser ny regel, som kan være dårlig nytt for andre

Når Premier League sparkes i gang igjen 17. juni vil det være i en annerledes utgave enn de fleste er vant til.

Det kommer til å bli et tett kampprogram, noe som har fått Premier League til å øke antall innbyttere fra tre til fem i løpet av en kamp. Innbytterbenken er økt fra sju til ni.

Det får Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær til å gni seg i hendene.

– Jeg tror det vil hjelpe oss, fordi det vil ikke være lett å gå inn i en avgjørende kamp for spillere som har vært lenge ute med skade. Vi må ta vare på dem i forhold til skader og kampform. Vi kan ikke bare kaste dem utpå og si «du skal spille hver kamp og hvert eneste minutt», det vil nok bli en periode vi må rotere ofte, sier Solskjær i et intervju med klubben.

Med den nye regelen ønsker Solskjær ta i bruk en større del av spillerstallen enn tidligere.

– Vi har en stor og sterk tropp for øyeblikket. Flere spillere må forberede seg på å spille den første kampen, gjør du ikke det, så kan du spille den andre eller den tredje. Det er det Manchester United handler om, er du en del av troppen og laget, må du være klar når du får sjansen, forklarer den tidligere Cardiff- og Molde-manageren.

Mener forskjellen vil bli større

Selv om de fleste klubbene trolig setter pris på endringen, tror TV 2s fotballekspert at det vil gi de klubbene med størst bredde en fordel.

– Det er veldig positivt å ha en stor sterk tropp nå. Ganske mye kan endre seg fra uke til uke, det kan bli slitasje etter hvert, og da vil det bli en større forskjell på de klubbene som har store tropper til de som har små, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

De mest pengesterke klubbene som Manchester City, Liverpool og Manchester United, vil med flere innbyttere kunne kaste inn på spillere av høyere kvalitet enn de klubbene som kjemper for beholde plassen i Premier League.

– De som har best dekning på hver enkelt posisjon er de som kommer best ut av det. Utenom et par unntak bakover på banen, så synes jeg Manchester City har veldig god dekning på de fleste posisjonene. Det kan også bli mindre mental slitasje på spillergruppen hvis flere får spilletid, mener TV 2s fotballekspert.

– Da er de ille ute

På nedre del av tabellen kniver Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa og Norwich om unngå nedrykk. Simen Stamsø-Møller mener disse klubbene vil være ekstra utsatt når kampene kommer tett.

– De lagene som er mest avhengig av enkeltspillere er det nok mer skummelt for med tanke på økt risiko for skade. Om for eksempel Aston Villa får en skade på en av sine nøkkelspillere, som Jack Grealish, så er de ille ute, sier han.

Sander Berges Sheffeld United og Aston Villa vil være første lag ut i gjenoppstarten av denne sesongens Premier League. Aston Villa-Sheffield United vil gå av stabelen onsdag 17. juni klokken 19.00, tett fulgt av storkampen Manchester City-Arsenal 21.15.