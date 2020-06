Ble forsvart av Trump - nå taler han presidenten midt imot

New Orleans Saints-quarterbacken Drew Brees (41) fikk massiv kritikk da han uttalte at han ikke syntes noe om at NFL-spillere gikk ned på kne under nasjonalsangen, ettersom han mente det var respektløst mot flagget og soldatene som hadde kjempet for landet.

I etterkant beklaget Brees, og skrev at han innså at han tok feil – at protestene ikke handlet om å være respektløs mot flagget, men om å demonstrere mot systemisk rasisme og sosial urettferdighet.

President Donald Trump mener derimot at NFL-stjernen aldri burde beklaget.

– Jeg er en stor fan av Drew Brees. Jeg mener han virkelig er en av de største quarterbackene, men han burde ikke gått tilbake på sitt første standpunkt om å ære vårt fantastiske amerikanske flagg. Old Glory skal æres, elskes og fly høyt, skriver Trump på Twitter.

Han legger til:

– Det er andre ting du kan protestere mot, men ikke vårt fantastiske amerikanske flagg – IKKE GÅ NED PÅ KNE!

Svarer Trump

Presidentens utspill har fått Drew Brees til på publisere et åpent brev til Donald Trump på Instagram.

– Til Donald Trump. Gjennom mine pågående samtaler med venner, lagkamerater og ledere i det svare samfunnet, innser jeg at det ikke handler om det amerikanske flagget. Det har det aldri gjort. Vi kan ikke lenger bruke flagget for å holde folk borte eller distrahere dem fra de ekte problemene våre svarte samfunn møter, skriver quarterbacken, som har spilt for New Orleans Saints siden 2006.

Det var nettopp den påståtte respektløsheten mot flagget Trump og hans meningsfeller brukte som motargument da Colin Kaepernick og andre NFL-spillere protesterte under nasjonalsangen.

– Det var det vi gjorde tilbake til 2017, og dessverre brakte jeg det tilbake med mine kommentarer denne uken. Vi må slutte å snakke om flagget, og flytte oppmerksomheten vår til de ekte problemene med systemisk rasistisk urettferdighet, økonomisk undertrykkelse, politibrutalitet, rettsreform og fengselsreform. Vi er ved et kritisk punkt i vår nasjons historie. Om ikke nå, så når? spør Brees.

– Det krever oss alle

Han mener det hvite Amerika nå må våkne.

– Vi må lytte og lære av smerten og lidelsen i våre svarte samfunn. Vi må anerkjenne problemene, identifisere løsningene og deretter sette de i spill. Det svarte samfunnet kan ikke gjøre det alene. Dette krever oss alle, skriver Brees.

Også NFL taler Trump midt imot. Få timer etter at presidenten tvitret, innrømmer ligaen at de håndterte protestene helt feil: