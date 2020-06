Familien til drepte Kristian: – Sjokk, sorg og sinne

Kristian Løvlie (34) ble funnet død i en bil i Nittedal om morgenen 28. mai i år.

En mann i 40-årene er siktet for drap, og har erkjent å ha drept 34-åringen.

Løvlie etterlater seg en samboer og tre barn.

«Det som har skjedd med Kristian gir ingen mening, og den siste uken har vært preget av sjokk, uvirkelighet, sorg og sinne,» sier familien i en uttalelse videresendt TV 2 fra deres bistandsadvokat Odd Ivar Grøn.

«Familie og venner står samlet i sorgen over Kristian, men også i omsorg for hverandre og de berørte barna. Vi er rørt og takknemlig over den enorme støtten vi får fra venner og bekjente, og fra hele lokalsamfunnet,» skriver de videre.

Det var Varingen som først omtalte uttalelsen fra familien.

Tidligere denne uken ble det kjent at den foreløpige obduksjonsrapporten viser at Løvlie døde av stikk-skader. Politiet har foreløpig ikke ønsket å uttale seg om hva slags våpen som ble brukt.

Motivet for drapet er også en sentral del av politiets etterforskning, og de har ikke gått ut med hva de mistenker ligger bak.