Langer ut mot regjeringen: – Hvorfor grep ikke politiet inn?

I forkant av George Floyd demonstrasjonen advarte helseminister Bent Høie om at det kun var lov med 50 personer. Justisminister Monica Mæland sa at det ikke var forsvarlig med en stor samling mennesker, og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa at han fryktet såkalte superspredere.

– Når flere tusen mennesker samles med mindre enn én meters avstand, så øker risikoen for spredning betydelig. Det er uheldig og bekymringsfullt, sa Nakstad til VG.

Fredag møtte likevel cirka 10.000 mennesker opp i en støttedemonstrasjon for den avdøde afroamerikaneren for å protestere mot politivold.

Lørdag varsler Fremskrittspartiet at de skal oversende et spørretimespørsmål til justisministeren. Partiet mener demonstrasjonen var et alvorlig brudd på smittevernsbestemmelsene.

– Hvorfor grep ikke politiet inn mot den ulovlige demonstrasjonen og hva gjorde justisministeren for å forhindre at dette skulle skje? spør FrP i spørsmålet TV 2 har fått tilsendt.

– En hån

Jon Helgheim (FrP) kaller demonstrasjonen «meget egoistisk og hodeløs» ettersom folk har ofret «alt» i flere måneder for å følge myndighetenes råd.

– Bedrifter går under og folk mister jobben. 17-maifeiring ble avlyst og folk har ikke en gang kunnet ta et siste farvel med sine kjære. Så kan alt dette bli forgjeves fordi tusenvis av mennesker plutselig blåser i alt annet enn seg selv og sin sak. Dette er en hån mot alle som har bidratt og ofret så mye, sier Helgheim.

Stortingsrepresentanten er redd for at konsekvensen blir at smitten kan spre seg på nytt og at innsatsen og forsakelsene kan ha vært forgjeves.

Mangler hjemmel

Anine Kierulf, som er eksperter på ytringsfrihet, sa fredag at politiet ikke ville ha hjemmel til å bryte inn i demonstrasjonen på grunn av brudd på smittevernsreglene.

Politiet viste også til ytringsfriheten, og sa at de ikke kommer til å gripe inn så lenge demonstrasjonen foregår innenfor lover og regler, selv hvis det dukker opp flere enn 50 personer.

– Trumfer ikke ytringsfrihet smittevern?

– Ikke på denne måten! Dersom alle skulle tenkt sånn hadde alt av politiske arrangementer og lignende gått som normalt. Det er helt utenkelig. Det finnes mange alternative måter å ytre seg på, så ytringsfriheten blir ikke stanset av at folk forholder seg til smittevernbestemmelsene, sier Helgheim og legger til:

– Det er fryktelig egoistisk at noen plutselig tror det ble opp til hver enkelt å vurdere hva som er viktig nok til å bryte restriksjoner og ikke, sier han.

Justisminister Monica Mæland sier hun er svært bekymret for smitterisikoen Geroge Floyd demonstrasjonen utgjorde. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix



– Svært bekymret

Justisminister Monica Mæland har blitt forelagt kritikken fra Helgheim. Hun vil ikke kommentere spørretimespørsmålet, men viser til hva hun sa i avisrunden på TV 2 lørdag morgen.

– Det er helt forståelig at folk søker seg ut i gatene for å demonstrere, protestere og vise følelsene sine, men jeg er veldig bekymret. Jeg er utrolig for at man ikke holdt mer avstand og var færre samlet, sier hun.

Justisministeren minner om at vi ikke må bli for utålmodige, og huske at nedstengningen og smittevernreglene har hatt konsekvenser for mange.

– Det det har hatt en stor kostnad for mange, så jeg er veldig opptatt av at vi ikke mister kontrollen igjen. Nå må vi følge veldig nøye med på hva som skjer de neste ukene med smitten i både Oslo og Bergen, sier hun.

– Smitterisko

Under markeringen ble det ropt slagord «black life matters». I tillegg var det 8 minutter og 46 sekunder stillhet, samme tid som George Floyd ble holdt nede av politiet før han døde.

Helseminister Bent Høie (H) kommenterer fredagens George Floyd-demonstrasjoner i et Facebook-innlegg lørdag.

– Når det gjelder de som møtte opp på demonstrasjonene, forstår jeg det. Vi skal si nei til rasisme og vi skal stå opp sammen mot rasisme. Det var allikevel mange mennesker som samlet seg på demonstrasjonene og som har stått tett i tett. De har blitt utsatt for risiko for smitte, skriver han.

Han understreker at det er utrolig viktig at de som i etterkant får symptomer på koronaviruset, blir hjemme og at de får testet seg.