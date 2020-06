Nye søk etter Maja (25)

Maja Herner (25) har vært savnet i nesten to år.

25-åringen forsvant sporløst etter en fjelltur i Ørsta på Sunnmøte 21. november 2018, og til tross for gjentatte leteaksjoner, er det ingen som har funnet ut av hva som skjedde med henne.

Fredag kveld dukket det første sporet opp.

– Vi ble varslet i 19-tiden om at en person har gjort funn av en sko med beinrester. Skoen skal være samme type som Maja Herner hadde på seg da hun forsvant, opplyste påtaleansvarlig Yngve Skovly til TV 2 fredag.

Herners pårørende er varslet om funnet.

Omfattende søk

Lørdag morgen, ved 08-tiden, startet politiet og Røde Kors med nye søk i området der skoen ble funnet.

SØK: Politiet og Røde Kors gjør nå søk på fjellet i Ørsta.

– Det er en del mannskap som startet klokken 08, og som vil gjennomføre søk rundt funnstedet. Det er både politi, Røde Kors og en hund som vil søke i området, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til TV 2.

Det ble også søkt i området fredag kveld, uten at ytterligere funn ble gjort.

– Det begynte å mørkne, så vi bestemte oss fredag for å trappe ned. Det er omfattende undersøkelser som er gjort i tiden etter at Maja forsvant. Det har vært snødekt i lang tid, så nå som det har vært snøsmelting og sånt kan det være enklere å få resultat på et søk, sier Klokkersund.

– Håper på svar

Lokalbefolkningen håper de nå vil få svar på hva som skjedde med 25-åringen.

– Dette har vært utrolig vanskelig. Det er mange faste brukere av terrenget her, og mange har vært engstelige og redde, fordi vi ikke har visst hva som har skjedd med henne, sier Per Ove Leira til TV 2 på fjellet lørdag morgen.

Han sier enkelte ikke har turt å bruke fjellet etter hendelsen.

– Det ville være en stor lettelse for alle å få et svar på hva som har skjedd med stakkars Maja. Jeg går her hver dag, og alle jeg møter er opptatt av saken. Det er jo litt mystisk, når det har vært en stor leteaksjon med helikopter og der det er søkt over alt, uten at noe er blitt funnet, sier Leira.

TURGÅER: Per Ove Leira går tur med hunden i området der Maja forsvant hver dag. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Sist sett på Kiwi

Herner er opprinnelig fra Polen, og flyttet til Ørsta bare en drøy uke før hun forsvant. Hun jobbet for et vaskefirma, og brukte mye av tiden sin ute i naturen.

Politiet opplyser at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og mener Herner har vært utsatt for en ulykke.

Herner ble sist observert på en Kiwi-butikk bare timer før hun ble borte. Hun hadde da planlagt en tur i fjellområdet overfor Ørsta, hvor blant annet det bratte fjellet Saudehornet ligger.