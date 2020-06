– Hvert minutt dør én brasilianer med koronaviruset

Til tross at Brasil er har skyhøye dødstall, presser president Jair Bolsonaro for gjenåpning av landet.

Det latinamerikanske landet har til sammen registrert 35.026 koronadødsfall og har 645.771 bekreftede smittetilfeller, skriver Reuters.

Bare USA og Storbritannia har flere dødsfall knyttet til koronapandemien enn Brasil, og eksperter advarer om at manglende testing betyr at det reelle tallet trolig er mye høyere.

Til tross for høye dødstall, argumenterer presidenten Jair Bolsonaro for å heve isolasjonsreglene. Han mener at det økonomiske tapet veier tyngre enn den offentlige helserisikoen.

På lederplass skriver den brasilianske avisen Folha de S.Paulo at det er 100 dager siden Balsonaro beskrev viruset, som nå dreper én brasilianer i minuttet, som en liten forkjølelse.

– Mens du leste dette, døde enda en brasilianer av viruset, skrev avisen ifølge Reuters.

Fredag truet president med å trekke Brasil ut av Verdens helseorganisasjon (WHO) dersom den fortsatte å være en «politisk organisasjon».

– Jeg sier det nå, USA forlot WHO, og vi ser på muligheten for å gjøre det i framtiden. Enten må WHO jobbe uten ideologiske fordommer, ellers forlater vi også organisasjonen, sa den svært høyreorienterte lederen til journalister utenfor presidentpalasset.