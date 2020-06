Nå er Biden garantert å være Trumps utfordrer

Tidlig lørdag morgen norsk tid er det klart at Joe Biden har skaffet over 1991 delegater, antallet man trenger for å bli partiets presidentkandidat i høstens valg uten videre komplikasjoner, melder nyhetsbyrået AP og CBS News.

Biden har vært partiets antatte presidentkandidat etter at Vermont-senator Bernie Sanders trakk seg i april. Selv om han siden da har vært uten konkurranse, er det først etter at opptellingene fra hovedstaden og syv delstaters valg avholdt tirsdag at han er over den magiske grensa, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Samlet parti

– Det har vært en ære å konkurrere side om siden med de mest talentfulle kandidatene det Demokratiske parti har hatt noensinne. Og jeg er stolt når jeg sier at vi går inn i valget som et samlet parti, uttaler Biden.

Ifølge nyhetsbyrået har det tatt lang tid å telle opp valgresultatene da store mengder av stemmer sendt via post har overveldet flere delstater.

Biden har nå 1993 delegater ifølge AP, og det gjenstår fortsatt nominasjons- og primærvalg i åtte stater og tre amerikanske territorier.

– En vanskelig tid

Ifølge AP har nyheten om at Biden er garantert presidentkandidatvervet ikke blitt feiret på vanlig måte som følge av krisene som preger landet. Biden, som har holdt deler av valgkampen fra kjelleren sin hjemme som følge av koronaviruset, har økt reiseaktiviteten sin den siste uken.

Samtidig som han erkjente at han ble partiets kandidat, kommenterte han også de store demonstrasjonene som har blitt avholdt siden afroamerikanske George Floyd døde under en pågripelse mandag for to uker siden. En av politimennene involvert er nå siktet for drap, mens tre andre er siktet for medvirkning.

– Dette er en vanskelig tid i amerikansk historie. Og Donald Trumps sinte og splittende politikk er ikke svaret. Landet roper ut for lederskap. Lederskap som kan samle oss. Lederskap som kan samle oss, sier Biden.

Biden var senator i 36 år, og ble så Obamas visepresident. Dette er tredje gangen 77-åringen stiller som president.

Demokratenes nasjonale konferanse skal etter planen avholdes 17.-20. august.