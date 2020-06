NFL gjør helomvending: – Vi tok feil

Få timer etter at USAs president igjen uttalte at spillerne må slutte å knele under nasjonalsangen, forteller National Football League at de nå snur.

Siden 2016 har amerikanske National Football League (NFL) vært i en pågående diskusjon og krangel med flere av sine spillere om hvorvidt det er greit å sette seg ned på et kne under nasjonalsangen.

Grepet, som først ble gjort av tidligere San Francisco 49ers-quarterback Colin Kaepernick, blir gjort for å protestere mot rasisme og politivold. Siden han forlot klubben i 2017 har han vært arbeidsløs. Kaepernick anklaget NFL i 2017 for å sørge for at han ikke ble signert etter at han var ferdig i 49ers.

Vil kontakte spillere

Nå, i etterkant av demonstrasjonene som har oppstått etter at George Floyd døde i etterkant av en pågripelse i Minnesota, uttaler NFL at de har snudd:

– Vi, National Football League, innrømmer at vi tok feil da vi ikke hørte på spillerne tidligere, og vi oppfordrer alle til å snakke ut og demonstrere fredelig, sier NFL-kommisjonær Roger Goodell.

En av politibetjentene involvert i pågripelsen er blitt siktet for drap, mens tre andre er siktet for medvirkning.

– Demonstrasjonene som skjer i landet nå symboliserer århundrer med stillhet, ulikhet og undertrykkelse av svarte spillere, trenere, fans og ansatte, fortsetter han.

DEMONSTRASJON: Tidligere San Francisco 49ers-quarterback Colin Kaepernick har anklaget NFL for å fryse ham ut etter at han begynte å knele under nasjonalsangen. Dette gjorde han for å demonstrere mot rasisme og politivold. Foto: Ted S. Warren

Uttalelsen nevner ikke Kaepernick, men Goodell uttaler at han vil kontakte spillere som har uttalt seg om rasisme og politivold tidligere.

– Jeg vil kontakte spillere som har hevet stemmen og andre for å finne ut hvordan vi kan forbedre oss, sier Goodell.

Trosset Trump

Videouttalelsen fra NFL-sjefen kommer bare timer etter at USAs president Donald Trump igjen oppfordret til at knelingen måtte ta slutt, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vi bør stå opp og rett, ideelt sett i salutt, eller med en hånd på hjertet, skriver Trump på Twitter.

– Det er andre ting du kan demonstrere mot, men ikke vårt mektige amerikanske flagg. Ingen kneling! skriver presidenten.

President Donald Trump har tidligere omtalt Kaepernick og andre NFL-spillere som fulgte hans eksempel som «drittsekker» som burde sparkes.



Ifølge nyhetsbyrået var presidentens Twitter-meldinger en respons etter at quarterback Drew Brees kom med en unnskyldning for å sammenligne det å knele med å utøve manglende respekt mot det amerikanske flagget.