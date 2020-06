To ble suspendert for dette – nå slutter 57 i protest mot avgjørelsen

Alle medlemmene av Buffalo-politiets innsatsstyrke trekker i protest mot at to av deres kolleger ble suspendert som følge av å ha dyttet en 75 år gammel mann.

Torsdag kveld, like etter at byens portforbud hadde startet, ble en eldre mann skadet i anledning en demonstrasjon i i Buffalo i delstaten New York.

En rystende video fra stedet viser 75-åringen slå hodet i fortauet etter at han ble dyttet av politiet. Mannen er fortsatt innlagt på sykehus med alvorlige skader, skriver WKBW.

– Selv om det er tidlig, vil han sannsynligvis greie seg, har Mark Poloncarz i Erie County fortalt til 7 Eyewitness News tidligere.

Fortsetter i departement

To politibetjenter ble i etterkant suspendert uten lønn. Det reagerer medlemmene av Buffalo Police Emergency Response Team kraftig på.

Sent fredag kveld skriver nettstedet at alle de 57 medlemmene slutter i innsatsstyrken. De vil fortsatt være ansatt i politidepartementet.

En representant for politifagforeningen BPA sier til WKBW at de viser forståelse for innsatsstyrkens beslutning, og uttaler at «disse politibetjentene fulgte bare ordrene gitt av politisjef Joe Gramaglia om å rydde området».

Kritisk guvernør

New York-guvernør Andrew Cuomo støttet opp om vurderingen om å suspendere de to involverte politibetjentene i sin presseoppdatering fredag.

– Du ser videoen, og den er forstyrrende for grunnleggende forståelse av anstendighet og medmenneskelighet, sier han.

Guvernøren har også uttalt at han helst ser at betjentene får sparken og blir siktet for hendelsen.

– En eldre mann. Hvor var trusselen? Og så går du bare forbi personen når du ser blod komme fra hodet hans. Politiet gikk forbi. Det er grunnleggende frastøtende og skremmende, sier Cuomo videre.

I etterkant av at 75-åringen ble skadet uttalte politiet at dette skjedde da han falt. Ifølge 7 Eyewitness News har politiet senere åpnet en intern gransking av hendelsen.