Satt tre uker i karantene for å gjennomføre én jobbuke

Keepertrener for de norske håndballdamene, Mats Olsson, satt til sammen tre uker i karantene for å kunne gjennomføre én jobbuke.

Da håndballdamene var samlet på treningsleir i Kristiansand kunne 60-åringen fortelle om flere uker bak lukkede dører.

Olsson bor til daglig i Santander i Spania og sier det har vært en lang reise for å kunne gjennomføre én jobbuke.

– Jeg satt i karantene i Spania før de stengte landet. Så reiste jeg til Oslo den 21. mai. Da satt jeg i karantene i ti dager. Nå så skal jeg være her en uke før jeg skal tilbake til Spania. Da venter ny fjorten dagers karantene, sier Olsson til TV 2.

Og det var ikke bare å sette seg på et fly og reise til Norge for den svenske keepertreneren. For i Spania var det bare fem flyplasser som var åpen.

Dermed måtte Olsson kjøre snaue syv timer i bil fra Santander til flyplassen i Barcelona.

Likevel påpeker svensken at det var verdt hvert eneste sekund.

– Det er ingen problem. Det finnes alltid noe man kan gjøre på et hotellrom, enten det er jobb eller andre ting. Men det er verdt hvert eneste sekund, sier Olsson.

Roser Lunde

Noe av det som har drevet Olsson er å få gjenopptatt samarbeidet med Katrine Lunde.

Den norske målvakten har nå kommet tilbake i trening etter ett år på sidelinjen med korsbåndsskade.

Olsson sier han er imponert over 40-åringens mentalitet.

– Katrine er fantastisk. Hun vil alltid fortsette å utvikle seg og komme videre. Det året her hun har vært ute med skade har ikke gjort at hun vil trekke seg tilbake. Hun vil komme enda sterkere tilbake, synes jeg. Hun sier hun vil komme mer tilbake enn noensinne. Jeg er helt sikker på at Katrine kan ta ytterligere ett steg i sin utvikling. Hun er ikke ferdig, sier Olsson.

– Vi har hatt kommunikasjon hvor vi har sett på videoklipp der hun har stått bra. Så har vi også visualisert en del. Det er mest for at hun ikke skal miste den mentale biten, påpeker Olsson.