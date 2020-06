Solskjær: – Har sett frem til disse kampene i en evighet

Fredag 19. juni skal Manchester United endelig i aksjon igjen. Ole Gunnars Solskjærs menn møter Tottenham i den første kampen siden Premier League ble stoppet.

Nå gleder manageren seg til å komme i gang.

– Vi har sett frem til disse kampene i en evighet. Det får det til å føles som «yes, vi er her snart». Den første kampen er to uker unna fra i dag, så vi er nødt til å trøkke til på trening og få fart på spillet vårt igjen, sier Solskjær til manutd.com

Nordmannen utvalgte har gjort det godt etter pausene man har hatt tiligere i sesongen. Etter landskampene i oktober vant United tre av de fire første kampene. Det ble seier i seks av åtte etter vinterpausen.

Solskjær håper på noe av det samme mot José Mourinhos menn.

– Alle vet at vi må være på vårt beste, vi må være fokusert. Vi vet det er en stor kamp for alle. Vi møtte Chelsea i sesongstarten, så jeg er trygg på at spillerne kan gå til Tottenham-kampen med en mentalitet som sier at de skal dit for å spille en veldig god fotballkamp, sier Solskjær.

I sesongåpningen vant Manchester United hele 4-0 mot Chelsea, men laget viste også solid form før koronavirus-pandemien. I den siste Premier League-kampen de rakk å spille ble byrival Manchester City slått 2-0.

Deretter ble det 5-0-seier borte mot LASK i Europaligaen, før fotballen måtte ta seg en pause. Nå håper Solskjær spillerne kan fortsette der de slapp, og kan samtidig glede seg over å ha Paul Poba og Marcus Rashford tilbake.

– Treningen har handlet om å gjenskape det vi gjorde bra, finjustere en ting eller to og se på noen nye ideer. Forhåpentligvis kan vi se mye at av det vi så før stansen, sier Solskjær.

Manchester United-manageren hevder lagmoralen er svært god for tiden.

– Jeg tror alle kan se hvordan spillerne har oppført seg og håndtert situasjonen de siste månedene, og hvordan vi som klubb har håndtert det. Spillerne har holdt seg i form, og det er glimrende, sier Solskjær.

Kameratskap og lagbygging er nøkkelmomenter for ham.

– For meg er det helt nødvendig i et lag. Det er en av de viktigste tingene, at vi er et lag og at laget kommer foran alt, sier Solskjær.

Manchester United ligger på femteplass i Premier League, men har bare tre poeng opp til Chelsea på den viktige fjerdeplassen.

Dersom Manchester Citys Champions League-utestengelse opprettholdes kan også en femteplass vise seg å være svært lukrativ.

United kan for øvrig skyves ned til sjetteplass før de sparker i gang sesongen igjen, dersom Sheffield United vinner sin hengekamp mot Aston Villa.