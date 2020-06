Her bryter trolig Venstre Stortingets regelverk

Tusenvis deltok i demonstrasjoner for å vise sin støtte til George Floyd, som døde da han ble pågrepet av politiet i slutten av mai. Også fra innsiden av Stortinget var det noen som deltok i demonstrasjonen. Det har ikke gått upåaktet hen.

Vararepresentant Tina Shagufta Munir Kornmo (V) fra Oslo hadde stilt seg opp i et vindu på Stortinget med en plakat med påskriften «Vi betyr noe».

– Som innvandrer og stortingspolitiker vil jeg vise solidaritet med George Floyds familie og demonstrantene, og på denne måten stå opp mot rasisme og diskriminering, sier Kornmo til NTB.

Nå kan det bli trøbbel for henne og partiet. På Instagram har partiet nemlig lagt ut en video fra salen:

– I henhold til Stortingets regler skal slik fotografering og filming i stortingssalen avtales på forhånd, sier stortingspresident Tone Trøen til TV 2.

Hun opplyser at presidentskapet nå skal se på saken.

– Er det uproblematisk at man demonstrerer slik i salen?

– Nei, det er ikke uproblematisk og det er derfor vi har et regelverk for dette, sier Trøen.

Ikke klar over regelen

Kornmo sier til TV 2 at hun ikke var klar over regelen som sier at fotografering og filming i stortingssalen skal avtales på forhånd.

– Hadde jeg visst det, så ville jeg selvsagt gjort en avtale på forhånd, sier hun og forteller at det var en spontan reaksjon.

– Som innvandrer og vararepresentant fra Oslo er det vanskelig å ikke engasjere seg i noe som jeg har kjent på hos mine egne barn og deres venner. Jeg har bodd i USA da ett år da jeg var 16 år og kjenner til rasismen og diskrimineringen som vi diskutere i dag.

Tror flere har «brutt» regelen

Hun forventer likebehandling når saken skal undersøkes.

– Hvis presidentskapet skal se på denne saken regner jeg med likebehandling med sosiale medieposter fra Stortingssalen fra alle andre stortingsrepresentanter og statsråder vil bli vurdert samtidig. Bare siste uken har det vært både filmer og bilder på sosiale medier som jeg antar har blitt til spontant og ikke søkt om, sier hun til TV 2.