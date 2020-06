Knivsiktet fengslet i fire uker – blir undersøkt av psykiatere

Norsk-eritreeren i 30-årene ble fredag varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud fredag. Han samtykket til fengsling, men erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk, ifølge forsvareren, advokat Cecilie Nakstad, skriver Budstikka.

Den tidligere drapsdømte mannen er siktet for en rekke tilfeller av alvorlige trusler og vold de siste årene, og han var allerede underlagt rettspsykiatriske undersøkelser da knivangrepet i Sandvika fant sted. Etter en voldsepisode i januar oppnevnte Asker og Bærum tingrett sakkyndige. De er i gang med arbeidet, men er ikke ferdig.

Norsk-eritreeren ble varetektsfengslet etter voldshendelsen i januar, men ble løslatt etter fire uker.

– I løpet av fengslingsperioden ble det klart at det måtte gjennomføres etterforskning som ville trekke ut i tid. Dette medførte at vi vurderte det slik at samtlige fengslingsvilkår ikke var oppfylt og at en videre fengsling ville være et uforholdsmessig inngrep etter straffeprosessloven, skriver politiadvokat Hilde Wammer i Oslo politidistrikt i en epost til Budstikka.

Mannen er også siktet for å ha fremmet drapstrusler og utøvd vold mot 88-åringen i oktober i fjor, da han skal ha angrepet ham i Sandvika. Han erkjenner heller ikke skyld etter denne siktelsen.

