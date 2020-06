Espen Nakstad frykter superspredere etter demonstrasjonen i Oslo

– Når flere tusen mennesker samles med mindre enn én meters avstand, så øker risikoen for spredning betydelig. Det er uheldig og bekymringsfullt, sier Nakstad til VG.

Ifølge NRK opphevet politiet i Oslo grensen på 1 meter for nærkontakt mellom mennesker under markeringen av George Floyds dødsfall. Folk sto tett i tett på Eidsvolls plass foran Stortinget.

– Politiet og samfunnet for øvrig setter ytringsfriheten høyt, så politiet kommer ikke til å foreta seg noe opp mot det at det er en større menneskemengde samlet her nå, sa politiets innsatsleder Svein Arild Jørundland til NRK.

Nakstad frykter at det skal oppstå superspredere som smitter mange på et sted. Han ber alle som har vært på arrangementet være observante på symptomer de neste dagene.

– Desto flere mennesker som er i kontakt med hverandre, jo større er faren for å bli syk, sier Nakstad.

Til Dagbladet har politiet opplyst at de antar det var mellom 12.000 og 15.000 mennesker samlet.

– Vi er opptatt av at politiet bidrar til å gi veiledning og smitteråd. Hvis man likevel samler seg mot de anbefalingene vi gir, så er det viktigste at man holder avstand, sa justisminister Monica Mæland (H) på regjeringens pressekonferanse fredag.

