Politiet: – Levninger som kan være knyttet til Maja Herner (25) funnet

Maja Herner flyttet til Ørsta bare en drøy uke før hun ble borte. Hun jobbet for et vaskefirma og brukte mye av fritiden sin ute i naturen.

Herner ble sist sett i den lokale Kiwi-butikken i Ørsta på Sunnmøre 21. november i fjor og hadde planlagt en tur i fjellområdet overfor Ørsta, hvor blant annet det bratte fjellet Saudehornet ligger. Siden har hun vært savnet.

Det har blitt utført flere omfattende leteaksjoner, uten at Herner har blitt funnet. Fredag kveld opplyser politiet til TV 2 at de har gjort funn i samme område hvor hun forsvant.

– Vi ble varslet i 19.00-tiden i kveld om at en person hadde gjort funn av en sko med beinrester. Skoen skal være av samme type som Maja Herner hadde på seg da hun forsvant, opplyser påtaleansvarlig Yngve Skovly til TV 2.

FUNNSTED: Politiet er på vei opp til stedet hvor det ble gjort i fjellområdet i Ørsta. Foto: Kristian Hansen / TV 2

Politiet heller derfor i retning av at det er levningene etter Herner som er funnet. De pårørende ble varslet av politiet fredag kveld.

– Vi kan ikke være sikre før vi har sikker identifikasjon, men det er ingen andre som er savnet i området, sier Skovly.

Ikke mistanke om noe kriminelt

Politiet mener at Herner har vært utsatt for en ulykke i forbindelse med fjellturen.

– Vi har ingen grunn til å tro at hun har vært utsatt for noe kriminelt, sier Skovly.

KRIMTEKNISK: Politiet gjorde funn i fjellområdet rundt Ørsta fredag kveld. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Krimteknikere og etterforskere fra Møre og Romsdal politidistrikt er fredag kveld på vei opp i fjellområdet hvor funnet ble gjort for å sikre funnstedet.

– Levningen kan ha blitt ført nedover med et ras eller fraktet dit med et dyr, slik at kveldens funnsted ikke nødvendigvis er det samme som ulykkesstedet, sier Skovly til TV 2.

Sist sett på butikken

De siste bildene av Maja ble tatt bare en time før hun ble borte.

På videoen gjør hun innkjøp i Kiwi-butikken og filmes av butikkens overvåkingskamera. Etter det er det ingen som vet hva som skjedde med henne.

BORTE: Polske Maja Herner (25) forsvant sporløst en drøy uke etter at hun flyttet til Ørsta på Sunnmøre. Dette overvåkingsbildet fra en lokal butikk i Ørsta 21. november 2018 er den siste sikre observasjonen av henne. Foto: politiet

Gransket 2600 bilder

Mens hundrevis gikk manngard i fjellet, gjorde politiet og SINTEF digitale finsøk for å finne fargenyanser på flyfoto fra fjellet i jakten på spor av henne høsten 2019.

DETALJERT: Politiet har finstudert 2600 foto ned til minste detalj for å finne den savnede kvinnen. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

– Søkejobben som har vært gjort, er noe av det mest omfattende som er gjort noen gang. I tillegg til det tradisjonelle søket med personer, har vi gjennomført dette helt spesielle fotoprosjektet som har gjort oss i stand til å undersøke fjellparti som ellers er krevende og vanskelig tilgjengelig for letemannskapene, forklarte etterforskningsleder Yngve Skovly november 2019.

Politiet ba om bistand fra Kripos

Påtaleansvarlig sa til TV 2 høsten 2019 at han forstår at folk i bygda begynner å lure på hva som kan ha skjedd med Maja.

– Det er naturlig at det blir spekulasjoner. Det har gått vel ti måneder siden hun forsvant uten at vi har funnet henne, men vi vet også at terrenget her er så vanskelig at det godt kan ligge personer der som vi ikke vil finne, sa han november 2019.