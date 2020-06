Kjendistung demonstrasjon: – En av vår tids viktigste kamper

Flere kjendiser møtte opp foran Stortinget i Oslo for å demonstrere mot politivolden rettet mot afroamerikanere i USA. En av de var programleder Morten Hegseth, som ble rørt av å se tusenvis i Oslos gater.

– Dette er så viktig og rørende. Det er tragisk at en mann møtte dø for at dette skulle skje, men når man ser bølgene og opptøyene i ettertid så er det så viktig, sier han til God kveld Norge.

– Like viktig i Norge

Hegseth forteller at han har flere venner som daglig mottar rasisme i innboksen sin.

– Denne kampen handler ikke bare om USA, den er like viktig i Norge. Det er så fint å se dette engasjementet, det er en av vår tids viktigste kamper. Dette kommer vi til å lese om i historiebøkene, og se tilbake på, og være stolte av at vi var en del av det, uttaler han engasjert.

Vil ha med alle artister

Artist og tidligere «Hver gang vi møtes»-deltager Chris Holsten (27) var også å finne blant demonstrantene.

– Det er helt fantastisk og rørende å se så mange stille opp, og at det går fredelig og stille for seg, sier han til God kveld Norge.

Han følte at det som skjedde foran Stortinget var med på å gjøre verden til et bedre sted.

– Det er viktig å støtte opp om antirasisme. Folk har gått helt fra den amerikanske ambassaden, det er så mye passion og kjærlighet, og det er deilig å være en del av, fortsetter Holsten.

– Jeg håper hele artist-Norge støtter denne saken, og bidrar til at flere støtter det. Det er hyggelig å se så mange her, sier artisten.

«Oslo leverer i dag»

Mange andre kjendiser møtte også opp foran Stortinget, og delte sin tilstedeværelse på Instagram.

Odd-Magnus Williamson delte et bilde sammen med sin kone Tinashe Williamson, og deres datter. Tinashe holdt opp et skilt der det sto «for my children». Hun har tidligere i uken mottatt rasemotivert hets på Instagram.

– Dette skjer med folk over hele verden hver dag. Men dette er også et problem her hjemme i Norge. Jeg blir sjokkert og sint, men jeg blir også veldig lei meg, sa hun til VG.

Komiker Jonis Josef delte også et bilde hvor han knytter neven mot luften.

«Oslo leverer i dag» skriver han på Instagram.

Den tidligere «Ex on the beach», «Skal vi danse» og «Farmen kjendis»-deltageren Adrian Sellevoll var også tilstede. Med et skilt i været hvor det sto «I cant breathe» demonstrerte han mot politivolden i USA.

«For en fin og rolig demonstrasjon i dag» skriver han på billedtjenesten.

I FRONT: Isabel Raad delte flere videoer fra demonstrasjonen. Foto: skjermdump / Instagram

Influenser Isabel Raad har engasjert seg hele uken, og oppfordret alle sine følgere til å stille opp på Stortinget.

Nesten helt i front delte hun demonstrasjonen på Instagram sin historiefunksjon, og ropte «Ingen rasisme på Stortinget».