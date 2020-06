Venter på penger fra Nav: – Folk har gått på Frelsesarmeen for å få mat

Arbeidsledigheten har skutt i været i Vestre Toten. Før koronakrisen var ledigheten på under 2 prosent, nå er den på over 15.

– Vi får tilbakemelding fra folk som synes dette er helt jævlig å stå i. De går mange måneder uten utbetalinger, og må leve på oppsparte midler, folk har gått på Frelsesarmeen, til familier og det er vanskelig for folk, sier ordfører i Vestre Toten, Stian Olafsen, til TV 2.

Han forteller at kommunen har vært oppe i over 1200 permitterte.

– Det har vært et kraftig slag i trynet, sier ordføreren.

TØFFE TIDER: Sindre Ensrud tok over jobben som klubbleder fjorden dager før massepermitteringene. Det ble en tøff start

Raufoss er en industriby, hvor mange av arbeidsplassene ligger i Industriparken. En av bedriftene er Benteler Automotive, som produserer bildeler. 10 prosent av de ansatte er sagt opp, og siden koronakrisen inntraff har nesten alle ansatte på et tidspunkt vært helt eller delvis permittert.

– Det har vært tøft og det er mange skjebner. Folk har slitt, sier Sindre Ensrud, som er hovedtillitsvalgt ved Benteler.

Han er også medlem i Arbeiderpartiet.

– Vi venter fortsatt på de 18 dagene med lønnskompensasjon. Det er det som gjør at mange sliter og mange regninger er utsatt, sier Ensrud.

– Det er tragisk

Torhild K. R. Løkken ble permittert 23. mars, og forsatt er ikke permitteringen over. Nå er hun delvis tilbake. Hun er en av nær 400 ansatte som har vært permittert.

– TRAGISK: Torhild K. R. Løkken mener pengene burde vært på plass raskere.

– Det er tragisk at folk ikke har fått dagpengene sine. Jeg hørte senest i går om ei som fikk den første utbetalingen i går, og hun har også vært permittert siden 23. mars. Da begynner det å røyne på, sier Løkken til TV 2.

Hun forteller at noen har spist hos familie og venner, og andre har bedt om utsettelse på regninger.

– Folk har også gått på Frelsesarmeen for å få mat, sier Løkken, som er tillitsvalgt i Fellesforbundet og sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet i Vestre Toten.

Anders Jensen er ungdomstillitsvalgt i bedriften. Han ble tidlig permittert, men er nå tilbake. Han har fortsatt ikke fått lønnskompensasjonen for de 18 dagene, som staten har lovet. Dagpengene fra Nav kom også sent.

– Jeg var permittert i fem uker. Jeg slet lenge med å få penger, så jeg hadde heldigvis sparepenger, sier Jensen.

REGJERINGENS ANSVAR: Jonas Gahr Støre mener regjeringen må ta ansvar for at pengene ikke er kommet. Foto: Mads Fremstad / TV 2

De tre tillitsvalgte fikk i forrige uke besøk av Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han sier det er sterke historier.

– Det er jo et sjokk når nedgangen kommer så kjapt i en bedrift som går godt. Det er sterkt å høre at de har gått i mange uker uten å få dagpengene, mens de har betale husleie og andre regninger, sier Støre til TV 2.

Han mener regjeringen har et ansvar.

– Det rammer folk som har løpende utgifter, sier Støre.

– Regjeringen har pekt på at de varslet Stortinget at det ville ta lang tid når man oppretter helt nye ordninger. Er ikke dette da også Stortinget sitt ansvar?

– Nei, det er ikke Stortinget sitt ansvar, men vi var klar over at det var en utfordring. Vi har klart å gjøre ting utrolig raskt overfor bedriftene, de har fått en kontantstøtte gjennom en app de kan søke på. Nav har vært i en utfordrende situasjon over mange år. Denne regjering har underfinansiert Nav, og når krisen kommer blir det en utfordring.

8,5 milliarder kroner utbetalt

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier han tar ansvar for at pengene lar vente på seg.

– Hvorfor tar det så langt tid før folk får pengene sine?

– Mange har fått penger. 8,5 milliarder kroner er allerede utbetalt. Nav skal gjøre store og kompliserte endringer, og opprette helt nye systemer. Derfor har det dessverre tatt så lang. Folk har vært mer enn tålmodig, men det er nok fordi de ser at det er en ekstrem situasjon.

Han mener det er gode grunner til at pengene til bedriftene kommer fortere.

– Den bedriftsordningen gjelder færre tilfeller. Det er færre bedrifter som har søkt om støtte en personer som har søkt om penger fra Nav. Den er også veldig upresis når det utbetales. Det kan være greit med en sjablongmessig utbetaling til en bedrift, men når folk skal få penger fra Nav så skal de få det de har krav på, sier Isaksen.

TAKKER FOR TÅLMODIGHETEN: Torbjørn Røe Isaksen (H) mener folk har vært mer enn tålmodig med Nav, og tror mange skjønner at tregheten i systemet skyldes den største arbeidslivskrisen i fredstid. Foto: Thomas Brun/NTB Scanpix

Han avviser at Nav er underfinansiert.

– Det er jeg helt uenig i. Jeg mener det er fornuftig med en effektiv offentlig sektor. Den satsingen som har vært i Nav for å bygge opp nye digitale systemer i Nav har gjort de bedre forberedt på den eksplosjonen i antall søknader som har vært, sier Isaksen.

2,1 milliarder til bedriftene

Son Spa er en av over 30.000 bedrifter som har fått økonomisk hjelp av staten. For hotellet var behandlingstiden på søknaden kort, forteller kommunikasjonssjef Ole Gorseth Augestad i Norwegian Hospitality Group, som eier hotellet.

– Den var rask. Vi snakker en behandlingstid på et par dager, sier Augestad.

GIKK RASKT: Ole Gorseth Augestad forteller at Son Spa fikk penger på konto få dager etter søknaden var sendt inn. Foto: Goran Jorganovich

Til sammen har Son Spa fått 2 millioner kroner i støtte. Totalt er det utbetalt over 2,1 milliarder kroner gjennom kontantstøtteordningen til bedriftene.

Ordningen skal nå trappes ned før den fases helt ut før 1. september. For Son spa var det viktigste at de fikk åpne igjen 1. juni. Pengene fra staten kom godt med, men var ikke avgjørende for at hotellet skulle overleve, forteller hotelldirektør Petter Wilhelmsen.

– Det er en liten hjelp, og ordningen treffer riktig med tanke på formålet, men var ikke avgjørende, sier Wilhelmsen.

Hotellet hadde over 100 ansatte før krisen inntraff. Selv om spahotellet nå har fått åpnet igjen, er ikke alle tilbake i jobb, og mange venter også på penger på Nav.

Nav: – Det tar tid

I Nav jobbes på spreng for å få pengene utbetalt så raskt som mulig, forteller beredskapsleder i Nav, Yngvar Åsholt.

Han lover at lønnskompensasjonsordningen kommer innen 15. juni, og at dagpengesøknadene skal være ferdigbehandlet før august.

Det krever sitt, og mange ansatte vil ikke kunne ta ut sommerferie som vanlig i år, ifølge beredskapslederen.

– Det er som er så fortvilet er at vi må behandle dagpengesøknadene manuelt. Det tar tid. Det er ikke noe «quick fix» på det. Det gjør at mange må vente på penger og det synes vi er veldig beklagelig, sier Åsholt.

Isaksen sier det er mulig å få til en automatisert behandling av dagpengesøknadene, og at de er i ferd med å utvikle systemer for dette nå.

– Men var da ikke Nav rustet for en arbeidslivskrise?

– Det er ingenting som kunne rustet Nav for 450.000 permitterte, sier Isaksen.