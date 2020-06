Sancho bøtelagt etter regelbrudd

Det stormer om dagen rundt supertalentet Jadon Sancho. Nå har England-og Borussia Dortmund-spilleren blitt bøtelagt av den tyske ligaen etter å ha fått en hårklipp i sitt eget hjem.

Dette var i strid med landets gjeldende retningslinjer for å forhindre spredning av koronaviruset.

20-åringen og hans lagkamerat Manuel Akanji er begge bøtelagt etter at det dukket opp bilder der de fikk seg en hårklipp i sine egne hjem – hvor verken dem eller frisør var iført noe form for verneutstyr.

– Spillerne fra Borussia Dortmund hadde åpenbart brutt generelle hygiene-og infeksjonsbeskyttelsesstandarder ved hjemmefrisyrer, skriver den tyske ligaen (DFL) på sine hjemmesider.

Verstoß gegen medizinisch-organisatorisches Konzept: DFL verhängt Geldstrafe gegen BVB-Spieler ⬇️https://t.co/ivIR2it7KT — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 5, 2020

– Det er ingen tvil om at profesjonelle fotballspillere også må få klippet håret sitt. Dette må imidlertid gjøres i samsvar med det medisinsk-organisatoriske konseptet, står det videre.

Den tyske ligaen opplyser videre at de ikke kommer til å informere om hvor mye penger spillerne må punge ut.

Boten betyr derimot at Sancho ikke vil bli straffet av det tyske fotballforbundet for å ha løftet opp drakten da han feiret i seieren over Paderborn forrige helg. Hvor det på 20-åringens t-skjorte stod «Justice for George Floyd». Det skriver BT Sport.