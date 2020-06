Slakter Trump: – Det er ikke et moralsk bein i kroppen hans

Michael Bradley (32), sønn av tidligere Stabæk-trener Bob Bradley og kaptein både for Toronto FC og det amerikanske fotballandslaget, går i strupen på president Donald Trump.

– Vi har en president som er fullstendig tom. Det er ikke et moralsk bein i kroppen hans, sier han til CBC.

– Demokratiet på spill

Midtbanespilleren med 151 landskamper for USA, og som har spilt både i Bundesliga, Premier League og Serie A, gir både presidenten og det republikanske partiet skylden.

– Det er ikke noe lederskap. Det er ikke noe lederskap fra presidenten, det er ikke noe lederskap fra de republikanske senatorene som har sittet der og vært fullstendig delaktig i alt han har gjort de siste tre og et halvt årene, sier 32-åringen.

Nå oppfordrer han alle til å stemme ved valget i november. Bradley mener selve demokratiet står på spill.

– Jeg håper bare at alle kan gå til valget i november og tenke på mer enn bare hva som er bra for dem, mer enn hva som er bra for deres egen status, deres egen business, deres egen skatt. Jeg håper at folk kan gå til valget og forstå at på så mange måter er fremtiden til landet vårt og fremtiden til demokratiet vårt på spill, sier han.

– Forferdelig for så mange

Midtbanespilleren mener en ny periode for den sittende presidenten ikke er til å leve med.

– Vi trenger at så mange folk som mulig virkelig forstår, og tenker på hva fire år til med Trump som president vil bety, hvor forferdelig det vil være for så mange mennesker, sier Bradley.

Etter det brutale drapet på George Floyd, har det vært massive demonstrasjoner over hele USA og rundt om i verden. Fotballstjernen er rystet, og lover at han selv skal være med å kjempe for rettferdighet.

– Jeg er sint, jeg er forferdet, jeg er trist og jeg er bestemt på å gjøre alt jeg kan for å være en del av løsningen. Dette må ta slutt, og vi må alle være en del av løsningen, sier Bradley.

Men én person mener han aldri kan bli en del av svaret. Bradley tror ikke man kan få bukt med den systemiske rasismen og sosiale urettferdigheten så lenge Trump er president.

– Om vi vil ha en mulighet til å begynne å fikse de tingene, så kan ikke Trump være president. Det er så enkelt som det.