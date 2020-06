Reagerer kraftig på Hagen-praksis: – Jeg er veldig kritisk

– Jeg tror det er vanskelig å finne noe tilsvarende – i moderne tid – som det politiet står i nå, sier Rohde.

Hun har flere tiårs erfaring fra politiet, og har vært etatens ansikt utad i en rekke alvorlige straffesaker.

I Lørenskog-saken føler hun seg derfor helt sikker på én ting.

– Politiet på Romerike vet veldig mye mer enn det som tilflyter pressen. Det skulle bare mangle, sier Rohde og fortsetter:

– De sitter på masse informasjon, og jeg er helt sikker på at da vi først fikk vite at dette var en kidnapping, så så de mye bredere på saken.

Enorm oppmerksomhet

Helt siden Anne-Elisabeth Hagens forsvinning ble kjent for offentligheten i januar 2019, har saken fått enorm medieoppmerksomhet.

– Saken er spektakulær på mange vis, og derfor også interessant for oss å dekke. Den saken har så mange elementer, at jeg ikke har vært borti lignende her i landet, sier nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække.

Anne-Elisabeth Hagens ektemann, Tom Hagen, nekter straffskyld for drap og ble løslatt fra varetekt etter elleve dager fordi retten mente bevisene mot ham ikke var gode nok.

Likevel er han fremdeles siktet for drapet på kona.

Reagerer

TV 2 er blant mediene som dekker Lørenskog-saken tett hver eneste dag, og har også valgt å publisere bilder av den siktede milliardæren Tom Hagen.

Det får tidligere polititopp Rohde til å reagere kraftig.

– Det er jeg veldig kritisk til. Det tok ikke lang tid før vi så bilder av Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen ved siden av hverandre. Og så tenkte jeg: Trenger jeg å vite hvordan Tom Hagen ser ut? Og svaret er et klokkeklart nei, sier Rohde.

Hun mener det er spesielt kritikkverdig at bildene av Tom Hagen publiseres på et tidlig tidspunkt i etterforskningen.

– Jeg mener at man må vente til det er en domfellelse i en sak, og så tar man den vurderingen da.

– Ingen hvem som helst

TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække, forsvarer publiseringen.

– Jeg mener at bilde av Hagen, i kombinasjon med hans formue, er informasjon offentligheten har krav på. Det er fordi politiet insinuerte veldig tidlig at dette kunne være et motiv i kidnappings-saken.

Rohde er likevel ikke overbevist.

– Per nå er det ingen av oss som vet om Tom Hagen er skyldig. Og bruk et halvt sekund på å tenke tanken: «Hva hvis det var deg?».

