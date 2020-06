Ødegaard om sin største skuffelse: – Det var begravelsesstemning

Martin Ødegaard (21) sier i VG-podkast at tapet for Ungarn er hans største skuffelse.

Martin Ødegaard var fredag gjest i VGs «Topp 3»-podkast med komiker Rasmus Wold og Mads Hansen. Der forteller 21-åringen om livet i San Sebastian, samt om sin største skuffelse i livet.

– Min største skuffelse må være Ungarn-kampen. Den henger svært høyt på skuffelser. Det var vel det at vi ikke kom til EM og at det var en ganske så ræva kamp. Det var en tung opplevelse, sier Ødegaard i podkasten.

– Etter kampen var det begravelsesstemning. Jeg tror det var så dårlig stemning at ingen sa noe, påpeker Ødegaard.

Norge tapte den avgjørende playoff-kampen, som hadde sikret EM-billett, mot Ungarn 2-1 i november 2015, og det ble i ettertid et voldsomt trykk på den da 15 år gamle Ødegaard – som startet på topp sammen med Markus Henriksen.

– Det var mye for meg på den tiden. I etterkant ble det mye skriverier. Jeg husker det. Jeg hørte en del snakk om at jeg og Markus Henriksen skulle starte på topp kvelden før. Det var vel Markus som sa til meg at vi kanskje skulle spille sammen på topp.

Daværende landslagssjef Per-Mathias Høgmo fikk også kritikk for det overraskende laguttaket, da han valgte Ødegaard og Henriksen som spisspar.

Hansen spør så Ødegaard om det var takhøyde for å kritisere laguttak og taktikk etter kampen.



– Jeg tror det hadde vært mulig å uttale sin skepsis, men etter kampen i garderoben er det ingen som sier noe. Alle er bare så langt nede. Alle så ned i bakken og ville bare komme seg lengst mulig bort. Rett etter kampen var det bekmørkt, svarer Ødegaard på Hansens spørsmål.

Røper hvilke lagkamerater som er mest irriterende

I podkasten får også 21-åringen spørsmål om hvilke lagkamerater på Real Sociedad som er verst å møte når de spiller firkant på treningsfeltet.

– Enten er det dem som alltid skal ta tunnel eller de som alltid takler. Det er vanskelig å si hva som er verst å møte der. Men på laget her er det nok Adnan Januzaj. Da er det bare å lukke beina for du vet at han skal igjennom uansett. Enten tråkker han på ballen, eller så er det tunnel. Selv om du vet at han kommer, så går man i fella, sier Ødegaard.

Men det er også en annen på laget som liker å markere seg på treningsfeltet.

– Robin Le Normand er også guffen. Jeg vil si det er stemplingsgaranti. Det er ikke greit, men han klarer alltid å lure inn en blå negl. De er de verste på laget vil jeg si.

Når La Liga gjenopptas møter Martin Ødegaard og Real Sociedad Osasuna den 14. juni.