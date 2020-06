Helt på tampen av 2018 testkjørte vi i Broom Kia e-Niro, i Frankrike. Da hadde bilen allerede fått 6.000 bestillinger hjemme i Norge og importøren måtte gå til det ganske spesielle skrittet å stenge reservasjonsmuligheten. De så at ventetiden ville bli veldig lang – og valgte derfor å ikke ta imot flere bestillinger.

2019 skulle så bli det store året for e-Niro her hjemme, men slik gikk det ikke. Importøren fikk ikke i nærheten av det antallet biler de ønsket seg, og mange kunder ga rett og slett opp og kjøpte noe annet i stedet.

I år har dette endret seg. Kia kan levere biler og det skjer egentlig akkurat i tide. Per i dag har e-Niro svært få direkte konkurrenter. Men det vil endre seg kjapt. Flere merker har elektriske SUV-er og crossovere på gang – biler som vil bredde dette markedet kraftig.

Duger den som familiebil?

Men enn så lenge er det altså få som kan matche kombinasjonen høyreist crossover med tilnærmet familiebil-plass, rekkevidde på 455 kilometer – og startpris på 375.000 kroner.

To voksne sitter godt i baksetet.

Og bare for å ha sagt det: Selv om designet hinter mot SUV, tilbyr ikke Kia bilen med 4x4. Her må du nøye deg med forhjulstrekk.

Men designet er positivt for plassen. Bilen er høyreist og plassen imponerer. "Stor nok for en familie?" er et gjenganger-spørsmål her.

Det finnes det naturligvis ingen fasit på. Familier er (heldigvis) forskjellige i antall, plassbehov og i evnen til å begrense hva man MÅ ha med seg på tur. Men i en tid der mange forsøker å overbevise seg selv (og omgivelsene) om at en bil som Tesla Model 3 fint duger som familiebil, kan vi slå fast at e-Niro i forhold er både rommelig og fleksibel.

Designet er ganske traust, Kia har biler som står mer ut fra mengden enn e-Niro.

Har pakket godt

De tørre tallene er bagasjerom på 451 liter. Tar du bort hattehylla, kan du også stable ekstra i høyden. Det kan komme godt med. Bakseteplassen er slett ikke verst, tatt i betraktning av bilen er såvidt under 4,40 meter lang. Her har Kia pakket godt. To voksne sitter helt greit i baksetet, for tre personer blir bredden fort snau.

Blant flere gode og praktiske løsninger i bilen, denne koppholderen er smart!

Batteripakken er ganske stor til denne biltypen å være, nærmere bestemt på 64 kWt. Det gir altså en offisiell rekkevidde på 455 kilometer. Det stemmer også godt med vår erfaring fra praktisk bruk. På vanlig landeveiskjøring med tilnærmet sommertemperatur, skal du klare dette tallet – uten at du må drive ekstrem sparekjøring. Kia og søstermerket Hyundai er gode på å utnytte kilowattimene best mulig.

Du kan lade med maksimalt 80 kW, Kia oppgir at det tar 42 minutter å hurtiglade fra 20 til 80 prosent.

455 kilometer rekkevidde er blant de aller beste i markedet.

Føles litt "analog"

Bortsett fra drivlinjen, er e-Niro en enkel og ukomplisert bil. Den er lettkjørt og har helt grei komfort. Batteripakken i bunnen av bilen bidrar til den litt tunge kjørefølelsen som kjennetegner mange elbiler. Den er ikke Tesla-kjapp, men 7,8 sekunder på 0-100 km/t er klart godkjent.

Støydempingen kunne vært bedre, men her spiller nok også bortfallet av motorlyd inn. Da merkes vindstøy og støy fra dekkene bedre.

Apropos Tesla. Sammenlignet med deres biler og også nykommeren XPeng føles e-Niro som en ganske "analog" bil. Infotainmentskjermen er ikke veldig stor, det er mange knapper og brytere på dashbordet og designet er ganske traust, både utenpå og inni.

Her er det ikke mye "Tesla-minimalisme" – e-Niro er langt mer tradisjonell i interiøret.

Virkelig vært Norgesbil

Utstyrsnivået er som vi er blitt vant til hos Kia de siste årene – det er høyt. Her er det blant annet både varme og kjøling i forsetene, varme i rattet og dessuten mye sikkerhetsutstyr. Skal du spekke opp en tysk bil tilsvarende, blir det fort mye dyrere.

Med firehjulstrekk på plass, hadde vi virkelig snakket Norgesbil. Her må du klare altså nøye deg med forhjulstrekk. Vår erfaring med bilen på vinterføre er imidlertid at fremkommeligheten er god, her får den også hjelp av vekt og lavt tyngdepunkt.

De neste fire månedene vil du få se langt flere eksemplarer av Kia e-Niro på norske veier.

Litt glemt bil

Snart ruller det altså inn flere nye og elektriske SUV-er i markedet. Volvo kommer med XC40, Skoda med Enyaq, Ford med sin Mustang Mach-E og Volkswagen med ID.4, for å nevne noen. Men i mellomtiden er nok konsernbror Kona fra Hyundai nærmeste rival til e-Niro. Rent karosserimessig er prisgunstige MG ZS EV en bil som ligner mye på e-Niro, men på rekkevidde må den seg seg grundig slått av Kiaen.

Alle leveringsproblemene i fjor gjør at e-Niro kanskje har blitt en litt glemt bil for mange. Når Kia nå tilbyr alle som er på reservasjonslisten å skrive kontrakt, kan det bli en endring på det. Planen er at alle disse skal få bil innen fire måneder, i løpet av juni vil Kia også åpne for nye bestillinger.

