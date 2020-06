Norsk statsborger drapssiktet –risikerer dødsstraff

I mars i år ble en nordmann med somalisk opprinnelse fengslet og siktet for forsettlig drap i Somaliland. Ifølge mannens norske advokat, Farid Bouras i advokatfirmaet Elden, risikerer mannen nå å bli dømt til døden.

– Jeg snakket med min klient i dag, og han har det ikke bra. Han har det utrolig tøft, og får ikke engang ta medisinene sine, sier Farid Bouras til TV 2

Mannen har bodd både i Norge og England de siste årene. Han har familie bosatt i Norge.

Hevder han ble angrepet

Ifølge Farid Bouras var nordmannen ute å gikk tur da han ble angrepet av en annen mann. Det oppstod en slosskamp, og nordmannen i 50 årene skal ha brukt pepperspray som våpen for å komme seg unna.

– Min klient er syk og kan ikke sloss. Han hadde med seg pepperspray som han hadde kjøpt hjemme i Norge, sier Farid Bouras til TV 2

– Vitner sier at begge de involverte dro fra stedet i live. Dagen etter ble min klient pågrepet av politiet og siktet for forsettlig drap. sier Farid Bouras til TV 2.

– Min klient stiller seg helt uforstående til siktelsen, og sier han overhode ikke har noe med drapet å gjøre, sier Bouras.

Siktet for overlagt drap

Onsdag denne uken var det rettsmøte for mannen i Somalilands hovedstad Hargeisa. Ifølge Farid Bouras ble mannens lokale forsvarerne kastet ut av rettssalen og nordmannen fikk ingen mulighet til å forklare seg.

Farid Bouras jobber sammen med John Christian Elden med å løse saken fra Norge.

Saken er nå blitt utsatt til helgen. Norges ambassade i Nairobi er koblet inn i saken.

– Jeg har snakket med justisministeren i Somaliland i dag. Han har forsikret meg om at han vil se på saken, sier Farid Bouras til TV 2.

– Å bli siktet for drap i Somaliland er ingen spøk. Det er reell fare for at mannen kan bli dømt til døden, og henrettet veldig fort. Mannen ber innstendig om at norske myndigheter gjør noe for å hjelpe han, sier Bouras til TV 2.

Pressetalsperson Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet skriver i en epost til TV 2 at de er kjent med saken.

“Utenrikstjenesten har vært i kontakt med vedkommende og bistår i henhold til gjeldende rammer for konsulær bistand til norske borgere som blir fengslet i utlandet. På grunn av lovpålagt taushetsplikt kan ikke utenrikstjenesten gå ut med enkeltdetaljer i en konsulærsak.”