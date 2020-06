– Dette er politiets største problem

Elden er en av Norges mest erfarne forsvarsadvokater. Men Lørenskog-saken er sjelden – selv i hans verden.

– Jeg vil kalle den en kriminalroman. Men med en ukjent slutt, sier han i TV 2-programmet Presseklubben.

– Store problemer

Anne-Elisabeth Hagens ektemann, Tom Hagen, nekter straffskyld for drap og ble løslatt fra varetekt etter elleve dager fordi retten mente bevisene mot ham ikke var gode nok.

Likevel er han fremdeles siktet for drapet på kona.

Elden er spent på politiets neste trekk nå.

– Jeg er usikker på hvor mye mer politiet finner. Og det som er svært interessant, er at lagmannsretten to ganger har sagt at det ikke en gang er sannsynliggjort at hun er drept, sier han og fortsetter:

– Senest i kjennelsen fra torsdag denne uken, som dreide seg om ransaking i hjemmet, så sa de at det er sannsynlig at hun enten er drept eller kidnappet.

Bevisene

Elden påpeker også at politiet må legge frem alt av bevis i retten.

– Mange tror i det offentlige rom at politiet sitter på mer enn folk vet om. Men det ene er jo hva politiet sier til journalister. Der kan man av taktiske forhold si hva man vil, sier han og fortsetter:

– Men det man sier til forsvareren og til domstolen skal være alt, og det skal være 100 prosent etterrettelig. Så når lagmannsretten sier at de ikke mener det er sannsynlig at det er et drap en gang, så har de sett absolutt alt som politiet hadde. Det er ikke sikkert folk har sett det, men dommerne har det.

Løsning

Elden er helt tydelig på hva som må til for å løse saken.

– Dette er store problemer for politiet hvis de har en sak de skal til retten med. De må jo først finne ut hva som objektivt sett har skjedd. Deretter kan de begynne å snakke om hvem som eventuelt er gjerningsmannen, mener Elden.

Han gjestet Presseklubben sammen med tidligere polititopp Hanne Kristin Rohde. Hun håper vi til slutt får en løsning på saken.

– Det er nesten umulig å si om vi får en løsning. Jeg håper jo det. Men først og fremst håper jeg at Anne-Elisabeth Hagen blir funnet.

