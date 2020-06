– Andre nasjoner bør skjelve i buksene

Fredag hadde en sprudlende Nora Mørk sin først lagøkt siden august. Med Mørk og flere andre Norge-stjerner tilbake, tror hun andre landslag irriterer seg over at OL ble utsatt til neste år.

Det er en smørblid Nora Mørk som møter TV 2 under håndballjentenes treningsleir i Kristiansand.

– Det er veldig stas. Det er så gøy å få trene håndball igjen og å få muligheten å komme tilbake her, det kjennes som gjengen min. Det er her jeg hører hjemme. Jeg koser meg og er utrolig glad for å få lov til å komme hit og få muligheten, smiler håndballstjernen, som nå er på vei tilbake for fullt etter sitt siste skademareritt.

Landslagssamlingen er den første på et år for Mørk.

– Det er litt surrealistisk, egentlig. Det er et år siden sist, hvor det bare ble én samling. Så har jeg vel egentlig ikke vært i håndballtrening siden august, så i dag er første gangen jeg har skutt på keeper på en veldig god stund. Det gikk litt over stokk og stein, men det er veldig gøy å være med og jeg setter pris på det.

– Så dette var første balløkt siden august?

– Ja, i alle fall med andre mennesker involvert. Jeg har stått mye alene på håndballbanen for meg selv, men det blir jo noen måneder siden nå, etter pandemien kom. Det var veldig stas. Jeg var litt nervøs, men det gikk greit, smiler Mørk.

BALLTRENING: Nora Mørk var smørblid under fredagens trening. Foto: Svein André Svendsen / NHF / NTB scanpix

Det er lett å se hvor uendelig mye det betyr å være tilbake på landslagssamling.

– Det gir meg veldig mye motivasjon. De har vært der for meg når det har stått på som verst, og fortsetter å gjøre det. Da føler jeg veldig at jeg har lyst til å gi den beste versjonen av meg selv tilbake til landslaget.

– Og hva gir Nora landslaget?

– Hva jeg gir dem? Godt spørsmål. I alle fall en som har veldig godt humør og er glad for å være her. Jeg har vært med en noen år, så jeg er litt rutinert kanskje, på noen ting.

– Er det ikke verdens beste høyreback som kommer tilbake?

– Ikke per dags dato, men kanskje nærmere jul. Det hadde vært veldig gøy, sier en offensiv Mørk.

– Bør skjelve



Fredag var det nøyaktig ett år siden hun var i aksjon for Norge sist. Og siden VM-finalen 17. desember 2017, har Mørk bare vært på banen tre ganger for landslaget. Det skjedde i løpet av en uke på forsommeren i fjor.

I august pådro hun seg nok en alvorlig korsbåndskade. I februar i år måtte hun gjennom den tiende kneoperasjonen i løpet av karrièren.

Nå håper hun at skademareritt er over, og at det blir landslagsspill sammen med Katrine Lunde og Veronica Kristiansen og de øvrige som har slitt med skader på det norske landslaget.

Mørk tror konkurrentene skjelver i buksa av tanken på et skadefritt norsk lag.

– Jeg tror kanskje andre land tenker «fader, at OL ble utsatt». Hvis alle vi er friske neste sommer, så blir det først og fremst veldig tøft å komme med på det norske laget, og så tror jeg vi får et lag som er både ganske rutinert og i veldig god i form. Det er mulig andre nasjoner bør skjelve i buksene, det er det ikke noe tvil om. Om det lukter gull, det må du spørre meg om nærmere desember, sier Mørk.

– Jeg elsker Nora



Katrine Lunde, som selv er tilbake etter en korbåndskade, er henrykt over å ha Mørk tilbake.

– Hun har gjort en fantastisk jobb, hun har brukt enda kortere tid enn meg også. Det er helt utrolig hva hun klarer, sier keeper-veteranen.

– Jeg elsker Nora og alt det hun har, den energien. Hun er en fantastisk håndballspiller, og så må vi kanskje holde henne litt tilbake så hun ikke gjør altfor mye, fortsetter Lunde.

Marta Tomac glede seg over returen til både Mørk og Lunde.

– Det å få tilbake Nora og Katrine, som er verdens beste spillere i sine posisjoner når de er friske, det er et kjempepluss. De har jobbet bra, kontinuerlig og hardt for å komme tilbake og være med på det artigste, som er landslagssamling. Jeg unner dem virkelig det, sier hun.

– Jeg synes det er gøy at alle blir friske. Først og fremst for deres egen del, men også for landslaget. Konkurransen her begynner å bli knalltøff, men en verdens beste Nora og Katrine på det nivået de hadde før de ble skadet, kan man ikke være foruten, fortsetter Tomac.

Ekstra fridag

En annen gledelig nyhet er at spillerne får en ekstra fridag mellom kampene under håndball-EM.Det har EHF bestemt. Endringen mottas med glede i det norske landslaget.

Norge og Danmark skal arrangere EM fra 3. til 20. desember. Det skal spilles 47 kamper på fem steder i løpet av 18 dager. Til sammenligning ble EM i 2018 spilt over 17 dager.

En rekke spillere har de siste årene vært meget kritiske til avviklingen av EM og VM. De mener det drives en nesten livsfarlig rovdrift i mesterskapene.

Nå ser det ut som protestene har nådd fram til Det europeiske håndballforbundet (EHF).

– Dette har vært etterlyst over tid. Først økte man antall spillesteder og begynte å bruke fridager til å flytte på lag. Dermed ble fridagene reisedager, ofte med lange reiser, sier Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

– Det ble en periode verre enn det var. Nå er det et tegn på at ting blir bedre igjen. Det er et spor i riktig retning.

Ser alvoret

Kari Brattset Dale er en av spillerne som har tøffest belastning i klubb (Györ) og landslag.

– Det er absolutt et tegn på at de (de internasjonale håndballforbundene) kanskje ser alvoret og ser hvor mange skader det er og at man må ta hensyn for å beholde alle stjernene, sier Kari Brattset Dale til NTB.

Det skal spilles to innledende EM-grupper i Trondheim, én gruppe i Herning og én i Frederikshavn.

Mellomspillet skal gå i Stavanger og Herning, mens sluttspillet skal gå i Oslo.

Norge vil trolig bare spille kamp på to etterfølgende dager én gang i EM. Det ser også ut som det to blir kampfri i tre og to dager underveis.

Det har ikke skjedd siden de norske håndballjentene slo gjennom i 1986.

I OL er det fast at alle lag spiller kamp annenhver dag.

(©NTB/TV 2)