Roger (61) spilte bort millioner og mistet huset

Aldri før har så mange, på så kort tid, tatt kontakt med Spillavhengig Norge om tilbakefall, som under koronaen. Roger Asker spilte bort alt.

Roger Asker (61) peker på Volvoen sin.

– Der har vi kanskje Norges dyreste Volvo, bare i minus, sier han med et skjevt smil om munnen.

Han har fortsatt galgenhumor, for denne bilen er pantsatt for 1,2 millioner kroner mer enn det den er verdt.

Den er det eneste han nå eier. Derfor har kreditorer tatt all pant i den.

DYR BIL: Volvoen er det eneste han eier. Derfor er all pant tatt i den. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han har i flere år slitt med pengespill. Gambling han har finansiert med kreditt.

– Jeg søkte jo alltid om det høyeste beløpet. Jeg søkte aldri om kredittkort på 5-10.000, det var jo 50-100.000. Alt det du kunne få...

Roger betalte regningene sine med gevinster, men han tok stadig opp mer lån og høynet innsatsen.

– Det endte jo med at jeg satt og trykket 2500 kroner trykket. Jeg vant haugevis med penger, jeg kunne vinne vinne 40.000 på ett trykk, men så tapte jeg 40.000 på et trykk også..

Roger hadde til slutt tapt flere millioner kroner.

– Det var tungt å måtte si til kona at vi må selge huset, sier Roger, og ser ned i gulvet.

– Dere mistet huset?

– Ja.

– På grunn av spillegjeld?

– Ja.

En fersk rapport om spilleavhengighet fra universitetet i Bergen slår fast at ikke bare er det er en økning i antall mennesker med problemer, men også en økning i alle aldersgrupper.

Organisasjonen Spillavhengighet Norge er svært bekymret for utviklingen.

– Vi er jo ikke overrasket, sånn sett. Vi har jo merket det hos oss selv, at det er en økning. Men at økningen var så stor, det hadde vi ikke forventet. Det er bare trist og leit, sier daglig leder Lill Tove Bergmo.

RAPPORT: Flere spillere enn før har problemer. Foto: Universitetet i Bergen

I rapporten er det kategorisert i tre grupper: «Lav risiko», «Middels risiko» og «Problemspillere». Det estimeres at 122.000 nordmenn havner i kategorien med «middels risiko». Det er spesielt økningen i denne gruppen Spillavhengighet Norge er svært bekymret for. De står i fare for å bli problemspillere.

Korona-rekord

I perioden fra 17. mars til 4. juni har Spillavhengighet Norge opplevd rekord i antall tilbakefall.

– Vi er snart oppe i 50 tilbakefall. På en måte kan det høres lite ut, men på den andre siden så har vi aldri før opplevd å få så mange telefoner om tilbakefall, på så kort tid, sier Bergmo.

Det må på plass mer hjelp og forebygging, mener hun, men pengepotten fra staten som organisasjonen kan søke på, har ikke økt nevneverdig de siste årene, ifølge Bergmo.

– Den er på 2,6 millioner, og det er latterlig lite. Det er ingenting!

– Det kommer inn så mye penger på spill, men det går så utrolig lite tilbake, blant annet til oss som skal hjelpe dem, sier Bergmo.

FIKK HJELP: Roger Asker sliter med skyldfølelse. Foto: Simen Askjer / TV 2

Roger Asker tror at de som har fått tilbakefall under koronaperioden har gjennom isolasjon fått tid til å kjenne på spilleproblemet sitt igjen.

Asker var en av dem som fikk hjelp, og har i dag lagt spilleproblemene bak seg, men han bor i en leid leilighet og har en gjeld som fortsatt øker.

Nå finner han mening i å hjelpe andre som sliter med spillavhengighet. Med støtte fra kone og barn har han kommet seg på bena. Men skyldfølelsen for det som var, er vanskelig å bli kvitt.

– Jeg har hatt mange gråtenetter av det, og kjenner på det fortsatt. Skyldfølelsen er grusom. Helt forferdelig. Jeg sliter fortsatt veldig med det egentlig. Jeg synes det er trist, sier han.