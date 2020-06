Vil ikke åpne grensene raskere enn forsvarlig

På videomøtet la EU-kommisjonen fram et forslag om å åpne alle grenser i Europa innen slutten av juni. Norge har fortsatt reiseråd som fraråder utenlandsreiser fram til 20.august, bortsett fra en åpning mot Danmark.

– Vi er veldig nær en situasjon hvor vi bør fjerne all grensekontroll og restriksjoner innen slutten av juni, sa EUs justiskommissær Ylva Johansson til TV-kanalen Euronews torsdag kveld.

Hun viser til at smittesituasjonen har bedret seg raskt i i mange EU-land. Etter det TV2 erfarer ble det ikke fattet noe vedtak om åpning av grensene på møtet. Det var forøvrig bred enighet om at grensene må åpnes så raskt som mulig. Alle EU/Schengen-landene skal jobbe videre med nasjonale planer for gjenåpning.

Norge holder igjen?

Temaet for møtet var pandemien, grensekontroll og målet om fri bevegelse av personer i EU.

En rekke land i Europa har allerede åpnet grensene eller gjør det i løpet av de neste ukene.

– Vi skal åpne så raskt som mulig, men ikke raskere enn det smittesituasjonen tilsier, sier Mæland på en pressekonferanse fredag.

I møte med EU kom det fram at flere land, deriblant Norge, Danmark og Nederland, argumenterte for å gå roligere fram enn det andre land ønsker.

I utgangspunktet vil flere land åpne opp innenfor 30. juni, men Mæland sier det ikke er mulig.

– Vi ser på mulighetene å åpne opp for nærliggende land innenfor 20. juli, sier hun.



Videre sier hun at man skal åpne sammen, kontrollert og over tid.

– Vi har stor forståelse for at det er frustrerende. Vi har nå kontroll på situasjonen, men dersom vi mister det, er vi nødt til å innføre nye restriksjoner. Det vil vi unngå, sier hun.

Her er en oversikt over europeiske land og mulighetene for innreise:

Danmark

Reisende fra Norge, Tyskland og Island kan reise inn i Danmark men ferieturister må dokumentere at de har booket overnatting (hotell, sommerhus, campingplass) på minst 6 netter og utenfor København.

Reisende vil bli oppmuntret tilå å ta en test for COVID-19 ved grenseovergangen. I tillegg blir det mobile teststasjoner i turistområder. Den økte testingen gjøres for å overvåke utviklingen og oppdage mulige nye smittekjeder.

Sverige

Sverige har innreiseforbud for personer fra land utenfor EU/Schengen-området og Storbritannia. Forbudet gjelder derfor ikke innreise fra Norge. Sverige følger Europakommisjonens anbefalinger og innreiseforbudet er foreløpig gjeldene til 15. juni.

Nederland

Nederlands grense er åpen for norske statsborgere som reiser til Nederland fra EU/Schengen-området.

Finland

Finlands grenser åpnet for arbeidsbaserte og essensielle reiser fra EU/ Schengen-område fra og med 14. Mai. Bevis for arbeidsopphold må fremvises ved grensen når man kommer til Finland. Personer som ankommer Finland kan begynne å arbeide umiddelbart, men forventes å holde seg i karantene-liknende situasjon utenfor arbeidstiden i 14 dager.

Tyskland

Reisende fra EU eller Schengen-land (og UK) og deres familier, har lov til å reise gjennom Tyskland for å nå hjemlandet sitt hvis ingen annen reiseforbindelse er mulig. Det er ikke grensekontroll mellom Tyskland og nabolandene Luxembourg, Belgia og Nederland. Det er noe avslappet kontroll fram til 15.juni til Tyskland, Østerrike og Sveits. Tyskland har strenge restriksjoner for innreise fra alle land til og med 15. juni. Fra 15. juni vil individuelle reiserestriksjoner gjelde ulike land.Det er noe avslappet kontroll fram til 15.juni til Tyskland, Østerrike og Sveits.

Spania

Spania vil åpne for utenlandske turister fra 1.juli. Karantenereglene vil også løftes. Videre jobber myndighetene for å sikre at turister ankommer Spania med strenge smittevernregler på plass, både for lokalbefolkningen så vel som for de utenlandske besøkende.

Kryssing av grensene inn til Spania er i øyeblikket kun tillatt for spanske borgere, personer med oppholdstillatelse i Spania og personer som kan begrunne at det er kritisk nødvendig å komme inn i Spania. Borgere i EU-/Schengen-land og personer med langtidsvisum i disse landene kan reise gjennom Spania for å komme seg til landet der de har bosted. Flyplasser og havner er fortsatt åpne, men med begrenset kapasitet.Alle som ankommer Spania fra andre land er pålagt karantene i 14 dager. Bevegelse vil være begrenset til essensielle handling på matbutikken eller apotek, og de berørte vil være pålagt å bruke en ansiktsmaske til enhver tid i offentligheten.

Hellas

Hellas åpner for ikke essensielle reiser fra følgende land fra og med 15 juni: Norge, Albania, Australia, Østerrike, Nord-Makedonia, Bulgaria, Tyskland, Danmark, Sveits, Estland, Japan, Israel, Kina, Kroatia, Kypros, Latvia, Libanon, Litauen, Malta, Montenegro, Ungarn, Romania, New Zealand, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sør-Korea, Tsjekkia og Finland. Listen kan endre seg.

Fra og med 1. juli får flyselskapene lov til å gjenoppta internasjonale flyvninger direkte til greske øyer.

Belgia

Innreise: Belgias grenser åpner fra og med 15. juni for reiser til/fra landene i Schengen-området samt Storbritannia.

Frankrike

Frankrike planlegger å åpne grensene sine 15. juni, gitt at situasjonen ikke forverres i mellomtiden.Franske myndigheter har begrenset innreisen til Frankrike fra andre Schengen-land, og fra Storbritannia. Grensekontrollen er skjerpet og alle må kunne vise gyldig pass og attest fra arbeidsgiver om et pågående arbeidsforhold. Dette gjelder for alle nordmenn enten de har fast opphold i Frankrike eller er på gjennomreise. Frankrike planlegger å åpne grensene sine 15. juni, gitt at situasjonen ikke forverres i mellomtiden.

Italia

Fra 3. juni, er reise av enhver grunn til Italia fra følgende stater tillatt: EU-landene, stater som er en del av Schengen-avtalen, Storbritannia, Andorra, Monaco, Republikken San Marino og Vatikanstaten.

Karantene: Reisende som kommer inn i Italia fra landene på listen over må ikke i karantene med mindre de har oppholdt seg i et land utenfor denne listen innen de 14 dagene før innreise til Italia

Storbritannia

Du kan reise til Storbritannia fra Norge, men fra 8. juni vil du ved innreise måtte oppgi din reise- og kontaktinformasjon ved å fylle ut et elektronisk skjema før du reiser. Dersom dette ikke blir gjort kan du nektes innreise og du vil bli ilagt en bot. Det er fortsatt karantene i landet. Du får ikke lov til å forlate stedet du bor de første 14 dagene du er i Storbritannia, bortsett fra i svært begrensede situasjoner (karantene).

Polen

Frem til 12.juni kan ikke utenlandske statsborgere reise til Polen med mindre de har gyldig oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse. Dette gjelder også transitt gjennom Polen.

Irland

Det er for tiden ingen restriksjoner på innreise til Irland. Innreisende må i 14 dagers karantene hvis du ankommer Irland.

Litauen

Fra 1. juni har landet åpnet for forretnings- og fritidsturer til og fra land som er ansett som epidemiologisk trygge av den litauiske regjeringen. Disse slipper også karantene når de reiser inn i Luitauen. Den nåværende "sikre listen" over land inkluderer: Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Danmark, Tsjekkia, Finland, Estland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, den Nederland, Norge, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia og Sveits.

Estland

De estiske myndighetene har kunngjort at innbyggere i EU / Schengen-området og Storbritannia igjen kunne reise inn i landet fra mandag 1. juni.

Til tross for at alle innbyggere i de nevnte områdene kan reise inn i Estland, kan noen av dem være underlagt karantenen på 14 dager. For folk som kommer til Estland fra et EU / Schengen-land som har en høyere rate av smittede enn 15 per 100 000, gjelder to uker karantene ved ankomst til Estland.

Latvia

Latvia er mer forsiktig enn sine baltiske naboer. Det er fortsatt innreiseforbud til Latvia for alle med unntak av de fra Estland eller Litauen (eller folk med oppholdstillatelse i disse landene) så lenge de ikke har vært utenfor baltikum de siste 14 dagene. Alle som ankommer Latvia er pålagt 14-dagers karantene, med unntak av folk som kommer fra Estland eller Litauen.

Kilde: NHO