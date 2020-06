Oljedramatikken fortsetter på Stortinget

De parlamentariske lederne Trond Helleland (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Terje Breivik sa ikke ett ord til pressen da de forlot møtet etter 20 minutter fredag ettermiddag. Noe senere forlot også Ap-leder Jonas Gahr Støre møtet.

Forhandlingene handler om midlertidige endringer i oljeskatten i kjølvannet av oljeprisfall, koronakrise og økonomisk bråstopp.

Stridens kjerne er nå to ulike modeller for beskatningen. Den ene vil bety endringer av selskapsskatten. I den andre modellen får næringen et ekstrafradrag i stedet for at selskapsskatten endres.

