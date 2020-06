Marte (36) har bryllupsdatoen klar – nå mangler hun bare mannen

Marte Graasvold (36) tok til sosiale medier for å be venner og kjente om hjelp til å finne det siste puslebiten.

– Hei folkens, jeg trenger litt hjelp! 22.02.2022 er datoen jeg skal gifte meg Problemet er bare at jeg mangler en litt vesentlig del av puslespillet, nemlig mannen, skriver Marte Graasvold i et innlegg på Facebook.

Marte er fra Bamle, 36 år og har en datter på 16. Etter hun la ut innlegget ble hun overrasket av støtten fra venner og bekjente. Innlegget har blitt delt nesten 50 ganger.

– Jeg hadde ikke sett for meg at så mange skulle dele det. Vennene mine vet hvordan jeg er, så jeg trodde at de skulle ta det som tøys. Men det er moro at det faktisk ble litt mer, sier Marte.

For selv om forespørselen er preget av en hel del humor, er Marte seriøs. Hun har lyst til å gifte seg 22.02.2022.

Må like hund

– Jeg bestemte meg vel egentlig i februar for at jeg kunne tenke meg å gifte meg den datoen. Det er en veldig kul dato, som ikke kommer igjen, så da må jeg bare benytte sjansen, ler Marte.

I tillegg ser hun for seg et vinterbryllup. Rasen Malamute trives jo best om vinteren.

Marte har nemlig fem hunder av rasene Malamute, Akita og Eurasier. At hennes fremtidige mann liker hunder, er derfor et must.

– Mannen min må like bikkjer. I tillegg må han ha humor, og være snill og tålmodig. Det er selvfølgelig også et stor pluss om han ser OK ut, men bare han er morsom nok, kan mye gå, sier hun spøkefullt.

– Kan bli litt satt ut

HUMOR: Med en god portion humor bestemte Marte Graasvold seg for å søke drømmemannen ved hjelp av sosiale medier. Foto: Privat

Nøkkelen til Martes hjerte er humor, men hun forteller at selvstendighet også er høyt oppe på lista.

– Jeg liker når en mann tør å være seg selv og si hva han mener. Jeg ønsker at han skal ha egne interesser, slik at vi kan ha et liv sammen, men også gjøre våre egen greie, sier hun.

Marte tror at hun ikke har funnet drømmemannen enda fordi hun er såpass åpen og direkte, og en skikkelig utejente.

– Folk kan kanskje bli litt satt ut. Jeg tror at enten liker man meg eller så liker man meg ikke, sier hun.

Hun innrømmer at hun tidvis også kan være sta og egen når hun har bestemt seg for noe. Til gjengjeld lover hun godt humør.

– Jeg kan love en smågal jente, men som stor sett er veldig blid. Jeg har masse humor og selvironi, sier Marte.

VENNINNE: Stine Mikalsen (29) vet akkurat hvilken date potensielle friere bør invitere Marte med på. Foto: Privat.

– Ikke sjokkerende

En som absolutt ikke ble overrasket over innlegget er Stine Mikalsen (29), som har vært en god venn av Marte i to år.

– Det var ikke spesielt sjokkerende fordi hun er veldig spontan og litt gal. Sånn god-gæren egentlig, sier Mikalsen.

De to vennene møttes gjennom den felles hundeinteressen og har vært på mange turer sammen i skog og mark.

– Marte er en veldig morsom, blid og åpen person. Hun sier alltid ting rett frem, men på en god måte. I tillegg er hun veldig inkluderende og flink til å ta vare på de hun har rundt seg, sier hun.

Venninnen tror at å tilby en friluftsdate kan være veien å gå for potensielle friere.

– En natt under åpen himmel i hengekøya eller bålkos i fjæra tror jeg er en bra første date. Senere tror jeg at hun kunne satt pris på en middag ute eller tur på kino, sier Mikalsen.

– Bør bli flinkere

Datingekspert og matchmaker Ane Hagen forteller at hun er veldig positiv til innlegget til Marte. Hun mener folk generelt bør være mer frempå.

FREMPÅ: Datingekspert Ane Hagen råder single som vil skaff seg kjæreste til å være mer frempå. Foto: Privat

– Folk bør bli flinkere til å si høyt at de har lyst på en kjæreste. Det er ikke som at man har en sykdom eller at noe er galt fordi man er singel. For de fleste handler det bare om at man vil bli to, og da må man tørre å være mer modig, sier hun.

Hagen forteller at det er veldig vanlig å prøve treffe noen via sosiale medier, og hun tror også at det er flere som lykkes der enn på for eksempel Tinder.

– På sosiale medier får man et mye mer helhetlig bilde av en person. Derfor råder jeg alle til å være observant på hvordan profilen deres ser ut, sier Hagen.

Om man først tar steget, og legger ut en kontaktannonse på sosiale medier, anbefaler hun å gjøre det i en video.

– Mitt beste tips er en video hvor du forteller om deg selv. Da blir personen mye mer synlig. I tillegg så anbefaler jeg å ha litt humor, slik Marte har. Å ikke ta seg selv så høytidelig er veldig attraktivt, sier hun.

Må sende søknad

– Kjenner dere noen som kjenner noen, så tips eller del gjerne så skal jeg bare sitte her å vente på at min kommende ektemann banker på døra, avslutter Marte innlegget til sine Facebook-venner.

Hun forteller at et par mannfolk allerede har meldt interesse, men at det foreløpig ikke har resultert i en date.

Venninnen Stine Mikalsen mener derimot at alle potensielle friere må gå gjennom henne.

– Alle aktuelle kandidater må sende søknad til meg først, slik at jeg kan sjekke at det er en ordentlig mann, som har livet på stell, spøker hun.