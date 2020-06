Bade i sommer? Pass deg for dette

Pinsehelgen bød på strålende vær i flere deler av landet. Som mange andre ville Morten Tonset (57) teste badetemperaturen utenfor familiens sjøbod i Engelsviken. Saken ble først omtalt av Fredrikstad Blad.

På grunn av lavvann, rakk han ikke opp til stigen på brygga og måtte gå opp på bergene ved siden av. Da gikk badegleden raskt over.

Skrapte seg opp på østers

Under havoverflaten hadde det nemlig vokst frem et stort antall østers med skarpe pigger, og de slapp han dessverre ikke unna.

– Jeg gikk opp på grunna, et sted hvor barna våre har badet mye før og hvor jeg har gått opp og ned uten at det har vært noe problem. Men i år så har det tydeligvis økt noe voldsomt med vekst av disse østersene, så jeg visste ikke at de var der, men det merket jeg jo, sier Tonset til TV 2.

– Jeg dro både benet mitt og magen min over de skjellene da. Det var ganske vondt, fortsetter han.

Tonset fikk store kutt både på bein og mage, og blødde i over en time.

Vil advare

Etter hendelsen la 57-åringen ut et innlegg på Facebook for å advare, og samtidig oppfordre venner og kjente til å se seg ekstra godt for hvis de bader i år.

– Det er det som er trist, der folk badet i fjor er det ikke sikkert det er trygt i år, mener han og utdyper:

– Da jeg badet der i fjor var det ikke østers, så de gror forholdsvis kjapt. En østers kan produsere opp til 100 millioner egg. Så det er ganske utrolig, de formerer seg ekstremt raskt, forteller han.

Forventer tidobling

Dag-Roal Wisløff er rådgiver i Oslofjordens Friluftsråd og sterkt engasjert i Østersdugnaden. Han sier til Tønsberg Blad at det ikke er det første skadetilfellet han har hørt om så langt i år.

– Havforskningsinstituttet melder om en generell vekst hele veien, og det vil bli en tidobling på sikt. Vi har fått midler fra fylkeskommunen for å sjekke ut en del strender i år.

Han har samtidig følgende råd for å unngå skader:

– For det første så bør du se deg godt for der du går uti og på land. De sylskarpe skjellene kan ligge skjult under tang. Det er det relativ liten fare for skade om man tar enkle forholdsregler, som å se seg godt om og investerer i badesko er enklere forholdsregler, forteller Wisløff til avisen.