Dette må alle kjæledyreiere vite før sommeren inntreffer for fullt

Sommeren er rett rundt hjørnet, og allerede har vi fått kjenne på stigende temperaturer, sol og varme.

Mens de fleste av synes det er helt topp å kjenne de etterlengta solstrålene treffe den bare huden, er det ikke nødvendigvis tilfellet for våre firbeinte venner.

Veterinær og president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng, forteller at det er viktig å være oppmerksom på at når vi synes det er varmt, synes dyrene våre det også. Hun oppfordrer alle til å sette seg inn i hva slags pels ditt kjæledyr har.

– Særlig med hunder og katter er det veldig viktig å forholde seg til dette. Noen hunder, som for eksempel husky eller sjefer, har underull og det isolerer godt, mens andre har bare litt dekkhår og da har de det mer luftig ved varmt vær, sier hun til God morgen Norge.

– Bruk solkrem!

Veldig mange dyr, særlig hunder, får en etterlengtet sommerklipp i disse tider. Moseng forteller at det ikke er noe fasitsvar på når man bør fjerne deler av pelsen.

– Det er helt avhengig igjen av pelsen til hunden. Dersom hunden peser mye og sliter i både overskyet og varmt vær, er det lurt å vurdere om man kan gjøre noe og eventuelt klippe ned pelsen. Så er det viktig at hvis man klipper for mye og det blir mange bare områder, kan de også bli solbrente. Så da er det viktig å bruke solkrem på de områdene det er minst pels.

Veterinæren forklarer at hunder ikke kan bruke samme solkrem som mennesker, da vi har forskjellig pH-verdi i huden. Solkrem til hunder må man derfor kjøpes hos en dyrebutikk eller hos veterinæren.

Ettersom hunder har svettekjertler kun under potene, regulerer hundene temperaturen godt i kroppen ved å pese inn ut og varmen. Likevel er det et par forbehold, også her.

– Det er veldig fint, men de hundene som har korte neser, som for eksempel mops og bulldog, har større utfordringer med å skifte ut varmen fordi det er altfor trangt og de har utfordringer med oksygen i utgangspunktet. Så de hunderasene skal man være ekstra oppmerksomme på i sommervarmen.

Dette gjør du ved et heteslag

Hver eneste sommer opplever Moseng å behandle dyr som har fått et heteslag, gjerne etter å ha blitt forlatt i en varm bil. Flere dør som følger av dette.

Moseng forklarer at selv om bilen virker kjølig når man går fra den, skifter hunden ut veldig mye fuktighet idet den begynner å puste og pese.

– Da blir det nesten som å kaste vann på en badstuovn. Og temperaturen øker noe voldsomt i forhold til da vi sitter der inne. Dermed blir bare noen få minutter dramatisk for hundene, sier hun og fortsetter:

STIGER RASKT: Så fort stiger temperaturen i en parkert bil, ifølge Mattilsynet. Foto: Skjermdump, Mattilsynet

– Ingen ønsker det og det er jo ikke gjort med vilje, men det er fordi man ikke forstår hvor fort sånne ting kan skje – også når det er overskyet. Så et særdeles viktig råd er å ikke ha hunden innestengt i bil om sommeren. Det er det avgjørende.

Dersom det mot formodning skulle skje, har Moseng gode råd til hva du kan gjøre.

– Det viktigste er å prøve å få kjølt ned hunden raskt, men ikke for raskt. Derfor anbefaler jeg alle som mistenker at hunden har fått et heteslag om å ring veterinæren med en eneste gang. Da kan man få råd på vei inn til dyrlegen, for alle dyr må få behandling dersom de får et heteslag.

Moseng utdyper at kalde håndklær kan være en god løsning dersom du har det tilgjengelig. Da heller du vann på teppet eller håndkle og pakker det rundt dyret. Eventuelt kan du helle litt vann over hunden. Men også her er det en hårfin balansegang.

– Ha kontakt med veterinær hele veien inn slik at man ikke kjøler ned dyret for fort, for da kan det også være problematisk og det kan gå riktig galt, påpeker hun.

Unngå asfalt

Selv om vi skal være oppmerksomme på dyrene våre, betyr det ikke at de ikke kan være med oss ut.

Moseng anbefaler å legge de lengste turene til morgenen eller kvelden. Også i skogen er det kjøligere, og dersom man bor i nærheten av et vann og hunden er vant til å vasse eller svømme, er det en fin måte å avkjøle seg på – i tillegg til god mosjon. Ved sykling ber veterinæren hundeeiere om å være ekstra oppmerksom på sin firbeinte bestevenn, da det er fort gjort å få heteslag.

SÅR POTE: Slik kan poter se ut etter å ha gått på varm asfalt. Foto: Facebook, Dierenartsencentrum Eversbos

Hun fraråder sterkt å gå på varm asfalt midt på dagen i tiden fremover.

– Asfalten kan skade potene alvorlig. De hundene som har veldig godt potelag kan tåle det i kortere perioder, men mange har ikke så godt hornlag under potene. Da kan det bli store brannskader og det kan komme infeksjoner. Men ikke minst er det forferdelig smertefullt for hunden, sier hun.

Og det går fort. Blir du stående et sted og hunden begynner å trippe, er det et tydelig signal fra hunden. En løsning kan være å bruke potesokker av tøy, ifølge Moseng.

Vær føre var

Men det er ikke bare hunder som trenger litt ekstra omsorg på sommeren. Også alle utedyr må vi ta hensyn til og legge til rette for.

– Pass på at katten har et sted å søke ly og pass på at dyr i bur ikke står i solsteiken. Det er kjempeviktig. Mange av kaninene våre står ute og hvis de står et sted de ikke kan komme seg unna solen, kan de fort få heteslag, sier hun og fortsetter:

– Det er en del ting vi må tenke gjennom nå som vi går sommeren i møte. Tenk over om du kan sette dyret ditt et annet sted, hvordan du skal mosjonere hunden din og hvor katten din kan søke ly. Og ikke ri hestene på de aller varmeste tidspunktene på dagen. Dersom man er føre var, tenker jeg at sommeren blir bra både for de to- og firbeinte.