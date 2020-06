– It`s a wrap! Ada Hegerberg gliser fra øre til øre. Storfornøyd med å ha hanket inn en av de største sponsoravtalene som er gjort i kvinnefotball noensinne.

Ikledd Nike-utstyr fra topp til tå er det ingen tvil om at Lyon-spilleren er stolt av det kommersielle samarbeidet.

– Det er en ny epoke nå. På en måte hjelper det meg, i mitt hode, til å ta neste steg i karrièren, sier Lyon-spissen.

Serena Williams, Cristiano Ronaldo og Rafael Nadal er andre stjerner i Nike-stallen.

Et tillitsforhold

Hegerberg vil få et helt "Nike-team" til rådighet, som er satt sammen kun for henne.

Teamet involverer fem forskjellige personer, fra fotball til merkevare og markedsføring.

GODE TIDER: - Det er rettferdig å si at Ada er "Dronningen av fotball", med rollen Nike ønsker at hun skal ha, sier Hegerberg sin agent, Victor Bernard (t.h). Foto: Torbjørn Pedersen.

– Gitt rollen Nike ønsker at Ada skal ha, er det rettferdig å si at hun er «Dronningen av fotball». Hennes prestasjoner, karisma og handlinger bidrar til at hun har mange år i toppen av kvinnefotballen fremfor seg. Ingen er bedre enn Nike til å hjelpe henne i denne retningen, sier Hegerberg sin agent, Victor Bernard.

Det er flere måneder siden avtalen ble klar, men på grunn av Korona-pandemien har Ada Hegerberg ventet med å avsløre for omverdenen hva som har foregått i kulissene.

– Det er et virkelig et stort øyeblikk for meg personlig. Nike har vært en foregangsfigur og speilet kvinner i sport. Å være en del av det nå, er utrolig motiverende, sier superstjernen til TV 2.

Med Nike-avtalen får Lyon-spilleren en personlig sponsorkontrakt med samme merke som det norske landslaget, som hun ikke lenger ville være en del av, etter VM i 2017.

– Nike viser et utrolig tillitsforhold, noe som er viktig for meg personlig med alle partere jeg jobber med, sier 24-åringen om gigantavtalen.

Kritisk til mange partnere

Det nøyaktige beløpet på avtalen er hemmelig, men det er grunn til å tro at avtalen handler om flere millioner kroner i året – ti millioner kroner, ifølge VG. Vanligvis gir sponsoravtaler av denne typen et grunnbeløp, samt bonuser for viktige seire og utmerkelser.

– Det var et tilbud som var veldig vanskelig å si nei til. Langtidsavtalen strekker seg hele karrièren ut, og forhåpentlig litt etter, sier Ada Hegerberg til TV 2.

I Nike-familien, får hun selskap av andre kvinnelige profiler som Serena Williams. Da hun signerte en sponsoravtale på 40 millioner dollar med Nike i 2003, var dette den største sponsoravtalen for en kvinnelig sportsutøver noen sinne.

Også vår egen Suzann Pettersen, er i Nike-stallen, etter at hun undertegnet livstidskontrakt med selskapet i 2013.

Hegerberg har tidligere hatt Puma som personlig sponsor, en fireårskontrakt som Lyon-spilleren undertegnet i 2014.

Den gang da ble den lukrative avtalen omtalt som den største sponsorkontrakten innen kvinnefotball noensinne, uten at Lyon-spilleren ville gå ut med konkrete summer.

FRA PUMA TIL NIKE: Hegerberg sin tidligere avtale med Puma ble omtalt som den største sponsorkontrakten innen kvinnefotball i 2014. Foto: Scanpix

24-åringen er et ettertraktet sponsorobjekt, men er kritisk med hvilke samarbeidspartnere hun sier ja til.

– Visjonen utenfor banen er ikke ha så mange samarbeidspartnere, men en god gruppe, sier spilleren fra Sunndalsøra.

FRONTER STERKE KVINNER: Med signeringen av den amerikanske superstjernen Mia Hamm i 1994 begynte Nike å fronte kvinner i fotball. Nå blir Ada Hegerberg en av deres sterkeste profiler. Foto: Torbjørn Pedersen.

Hun er opptatt av å gjøre ting med kvalitet.

– Å få Nike på laget, som en av de store, er utrolig inspirerende, og en godbit for meg til å komme enda sterkere tilbake enn før.

Storscoreren legger ikke skjul på at hun føler seg privilegert.

– I Lyon er vi det. Jeg lever til de grader av fotballen. Flere klubber kommer opp og gir damer mulighet til å være proff. Om femten år tror jeg det er enda større muligheter, det er det vi pusher på for nå. Det skjer ikke av seg selv, og jeg tror vi er i startgropen fortsatt.

Store fremskritt

Forrige uke gjorde Ada Hegerberg store fremskritt etter korsbåndsskaden hun pådro seg i januar.

Hun er i Polen for opptrening, og spilte med ball for første gang siden skaden, meldte den franske storavisen L'Équipe.

Årsaken til at hun er i Polen, er at hennes mann, Thomas Rogne, bor der og spiller for klubben Lech Poznań.

FØRSTE TRENING: Ada Hegerberg hadde sin første trening med ball i forrige uke. Foto: Privat/Instagram

Rogne har hatt en sentral rolle i å støtte Hegerberg gjennom opptreningen, ettersom han selv har vært gjennom det samme.

– Thomas er uten tvil en av mine største inspirasjoner her i livet, men jeg tror at du må finne den selv og, og dyrke motivasjonen selv. For det er opp til deg selv til syvende og sist, men du trenger en del folk på veien som kan hjelpe deg med å komme dit, sier Lyon-stjernen til TV 2.

Nå har hun fått et av verdens største merkevarer i ryggen, som også har utøvere som Megan Rapinoe, Cristiano Ronaldo og Rafael Nadal i "stallen".

Ingen dato for comebacket

Spilleren fra Sunndalsøra ble kåret til Europas beste fotballspiller i 2016 og verdens beste i 2018. Hun var tidenes første kvinne som mottok den prestisjetunge prisen Ballon d'Or.

24-åringen har vunnet Champions League med Lyon fire ganger, og hun er ligamester med den franske klubben de fem siste årene.

Hegerberg er også tidenes mestscorende spiller i Champions League.

Selv om Hegerberg gjør store fremskritt, vil hun ikke forskuttere et comeback.

– Jeg sikter mot at jeg skal være tilbake i lagtrening i august og eventuelt spille kamp i september, men det er alltid noen etapper som du må passere. Fokuset handler om å passere etappen. Jeg har fra starten av sagt at vi tar den tiden det trenger, jeg vil at dette skal gjøres ordentlig, selv om jeg er en jækla utålmodig sjel. Og jeg skal være laget av stål når jeg er tilbake, uttalte Lyon-spissen til TV 2 i mars.