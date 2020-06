Tvillingsøstrene hadde samme drøm. Bare én av dem fikk den oppfylt

Se tre episoder av Proffjentene på TV 2 Sumo nå.

– Vi har ligget i magen sammen i ni måneder. Jeg tror det starter derfra. Når jeg ikke er i lag med henne, føler jeg meg liksom ikke helt hel. Det er vanskelig å forklare, egentlig, sier Lisa-Marie Karlseng Utland i TV 2 Sumo-serien «Proffjentene.»

Sakte, men sikkert, har 27-åringen fått sin største drøm oppfylt. Hun er norsk landslagsspiller og fotballproff i den engelske klubben Reading. Likevel er det én ting som mangler: Tvillingsøsteren Marlene.

Fikk drømmebeskjed

Lisa-Marie og Marlene var bare barna da de bestemte seg: De skulle spille på det norske A-landslaget og leve av fotballen – sammen.

Tidlig så det svært bra ut. Lisa-Marie var spiss, Marlene midstopper.

– Vi var noen tøffinger på banen. Så vi fikk det ryktet på oss – «at de der to bitchene ...», forteller Lisa-Marie og ler.

– Det var kanskje fordi vi spilte mye mot guttene òg, at vi var litt tøffe. At nå skal vi faen meg kjøre på og knuse til, tilføyer tvillingsøsteren like lattermildt.

Under en regionsamling i Harstad ble nordlendingene tatt til side. Der fikk de en svært gledelig beskjed: At begge to var tatt ut til deres første landslagssamling. Allerede da følte de at drømmen hadde gått i oppfyllelse. Men så startet trøbbelet for Marlene.

– Jeg har vært veldig plaget med både kne og ankel. På hver trening var det så vondt at det ikke var artig lenger, forteller Marlene.

STØTTESPILLER: Marlene er blitt en av Lisa-Maries aller viktigste støttespillere. Foto: Privat.

– Jeg kjenner jeg blir trist av å tenke på det. «Åh, hvordan det kunne ha vært», skyter Lisa-Marie inn.

Etter en tankepause fortsetter Marlene:

– Fotballen var det eneste jeg kunne, og eneste jeg var god i. Det var vanskelig å tenke på hva jeg skulle gjøre etterpå. Men det finner man ut av, og det går veldig fint.

Da støtten ble viktig

Selv om det aldri ble en landslagskarriere på Marene, er hun fortsatt tvillingsøsterens viktigste støttespiller. Hvor enn karrieren har tatt Lisa-Marie, har Marlene flyttet etter. Det er noe som settes stor pris på.

– Jeg føler meg veldig heldig som har hatt henne med. Jeg liker når hun sitter på tribunen. Det føles bare bra, sier Lisa-Marie med et smil.

Særlig da Lisa-Marie spilte for Trondheims-Ørn, var støtten fra søsteren viktig. På et tidspunkt var oppholdet så utfordrende at hun vurderte å legge opp, knapt før hun hadde kommet i gang med karrieren.

Hva som skjedde, og hva tvillingsøsteren Marlene gjør nå, kan du se i TV 2 Sumo-serien «Proffjentene»: