Kryptoeksperter reagerer på politiets angivelige «feil»

Ifølge datteren til Tom Hagen utga politiet seg for å være faren og innledet kommunikasjon med motparten, angivelig ved et uhell. Eksperter sier at det må gjennomføres flere steg før man kan overføre kryptovaluta.

TV 2 har tidligere omtalt et brev som er skrevet av den yngste datteren til Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Der retter hun krass kritikk mot politiets arbeid i saken.

Blant annet reagerer datteren på hvordan politiet har håndtert kommunikasjonen mellom Tom Hagen og den antatte motparten.

Da Tom Hagen kom hjem til Sloraveien 31. oktober 2018 fant han et trusselbrev med beskjed om at kona var kidnappet. Han ble bedt om å betale 9 millioner euro i kryptovalutaen monero for å få henne hjem.

Motparten åpnet i brevet for at Hagen kunne kommunisere ved å sende oppgitte summer i kryptovalutaen bitcoin. For eksempel ville et gitt beløp bety at familien ville betale, mens et annet bitcoin-beløp betydde at familien trengte mer tid.

Totalt var det mer enn 10 mulige meldinger å sende til motparten ved å betale en oppgitt sum i bitcoin.

I brevet fra datteren til Tom Hagen, som du kan lese her, heter det at Tom Hagen raskt landet på at beste var å ikke kommunisere med motparten via kryptovaluta.

I mellomtiden ble det i det skjulte opprettet kryptovalutakontoer. Samtidig samlet familien informasjon til å fatte en beslutning om hva de skulle gjøre, heter det i brevet.

«Spørsmålene var mange»

Taktikken, ifølge datteren, var som følger: Hvis man ikke svarte motparten på deres måte, så ville man tvinge dem til å kontakte familien på en annen og mer egnet plattform.

Men så skjedde det noe, ifølge forfatteren av brevet:

«Overraskelsen var derfor stor når vi så finner ut av politiet selv har sendt et beløp via kryptovaluta og dermed fremstått som Tom! Vi blir selvfølgelig veldig opprørt. Hva innebærer det? Hva skjer nå? Hvorfor har politiet gjort dette? Vi får da forklaringen at politiet har gjort dette ved en «feil», noe de beklager sterkt».

Brevforfatteren skriver videre at: «Jeg var på det tidspunktet rasende, hvordan kan de leke med min mor sitt liv slik, hva med mine barns sikkerhet nå? Spørsmålene var mange», skriver barnet, som lurer på om noen har blitt stilt til ansvar for dette.

Ekspert: Kan ikke skje ved uhell

Torbjørn Bull Jenssen i Arcane Crypto er ekspert på kryptovaluta. Han sier at overføring av kryptovaluta er noe man gjør med overlegg.

– Først må man skaffe seg kryptovaluta, så man taste inn den oppgitte koden, og så må man sende av gårde pengene. Det skal gjøres såpass mange skritt at det ikke kan skje ved et hendig uhell, sier han.

Vidar Sandland i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) støtter Jenssen.

– Å overføre bitcoins ved en tilfeldighet er ikke mulig, men det som kan skje ved en transaksjon, er at du sender til feil bitcoinkonto. Det har man eksempler på at har skjedd, sier han og fortsetter:

– Så er det et scenario til, og det er at dersom dette er etterforskere som aldri gjort dette før og kanskje ikke forstår det fullt ut, så kan feil skje, sier Sandland.

– Ønsker ikke dialog gjennom TV 2

Politiet ønsker ikke å svare på om de begikk feilen som Hagens datter hevder.

Påtaleleder Haris Hrenovica i Øst politidistrikt har tidligere uttalt at de ikke vil gå inn i anklagene fra barna.

«I den fasen etterforskingen er nå, er det begrenset hva politiet kan dele av informasjon om vårt arbeid, men vi utelukker ikke at vi i en senere fase vil kunne utdype overfor nær familie noen av de etterforskingsskrittene vi har funnet nødvendig å foreta. Det fordrer imidlertid at informasjon som i dag er taushetsbelagt eller klausulert kan frigis uten at det vil skade den videre etterforskingen, og muligheten til å oppklare saken», skrev Hrenovica til TV 2 torsdag.

Samtidig forstår politiet at hele etterforskningen oppleves krevende for Hagen-familien.

«Når politiet etterforsker en så alvorlig sak som denne, er det vanskelig å unngå å iverksette etterforskingsskritt som oppleves som svært belastende for nær familie. De er likevel nødvendige å gjennomføre. Vi etterforsker med det mål å finne Anne-Elisabeth Hagen, avdekke hva som har skjedd – og stille dem som står bak til ansvar», skriver Hrenovica.

«Politiet ønsker imidlertid ikke å føre en dialog med familien gjennom TV 2, og har ingen flere kommentarer», skriver han.